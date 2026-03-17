Полтора часа сегодня на заседании правительства продолжалось обсуждение "реформы", которую запустил министр финансов при активной поддержке Банка Латвии. Эпопея с "реформой" началась еще в минувшем году, когда минфин вышел с инициативой о том, чтобы «забрать» у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за финансовыми компаниями и передать эту функцию Банку Латвии. Несмотря на возражения и протесты со стороны и представителей отрасли, и Центра защиты прав потребителей, и министерства экономики, минфин подготовил информационный доклад, который после доработки все-таки был сегодня включен в повестку дня.

Сегодня на заседании правительства министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") пытался представить данную реформу, как незначительную. Правда, глава минфина дипломатически заметил, что "тем не менее эта реформа вызвала большой интерес общества". На самом деле это вызвало не просто интерес, а волну недовольства - фактически большинство отзывов на информационный доклад был отрицательным. Обоснованные возражения, наряду с министерством экономики и его структурными подразделениями, высказала и ассоциация внебанковского сектора Fintech Latvia, и общество защиты прав потребителей Латвии, и общество юристов Латвии, и сами финансовые компании. Министр экономики Виктор Валайнис сегодня в ходе горячей дискуссии подчеркнул, что во-первых, зачем нужна эта замена надзирающей структуры, если до сих пор не было выявлено никаких проблем с обеспечением функции надзора за внебанковским сектором со стороны Центра защиты прав потребителей. Во-вторых, отрасль внебанковского сектора очень активно развивается - в год рост 16 процентов и есть риск, что смена надзирающей структуры просто затормозит развитие внебанковского сектора, который, кстати, очень активно кредитует бизнес в регионах. "Мы по-прежнему скептически относимся к этой реформе, но не можем ее затормозить, поскольку по этому вопросу в правительстве остались в меньшинстве", - констатировал В. Валайнис.

В свою очередь, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс и вице-президент Банка Латвии Санита Пургайле заверили, что смена надзирающего органа ничем не навредит внебанковскому сектору и будет сделано все, чтобы отрасль и дальше развивалась. По мнению руководства центрального банка, совершенно логично, что весь финансовый сектор регулируется и контролируется одним учреждением, у которого накоплен опыт и осуществления проверки клиентов финансовых учреждений.

Представители Центра защиты прав потребителей выразили тревогу по поводу того, а как будут защищаться права и интересы потребителей финансовых услуг? Особенно учитывая, что у Банка Латвии нет опыта защиты прав потребителей.

Руководитель Fintech Latvia Тина Лусе ешще раз подчеркнула, что не видит никакой необходимости в этой "реформе", эти изменения только вызвали страх и неуверенность во внебанковской отрасли и главное - непонятно, а в чем польза от такой "реформы" для потребителей и самого бизнеса внебанковского кредитования. Подчеркнем: внебанковские компании не занимаются обслуживанием депозитов и не имеют счетов физических и юридических лиц - все счета по-прежнему находятся в коммерческих банках, которые в любом случае и выполняют все требования по проверке клиентов и денежных потоков, включая, происхождение средств.

Примечательно, что сперва премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") в ходе заседания заняла явно сторону минфина и даже прерывала выступления оппонентов. Однако когда горячее обсуждение уже двигалось к завершению глава правительства фактически вняла возражением оппонентов и предложила более длительный переходный период, то есть передачу функций надзора Банку Латвии не с 1-го января 2027-го года, а с 1-го января 2028-го года. На это министр финансов Арвилс Ашераденс фактически ответил согласием, заявив, что "тогда поддерживаем двухгодичный переходный период".

Впрочем, "черт кроется в деталях" - нужно дождаться, как это в итоге будет записано в соответствующем законопроекте, которого еще пока нет. Протащить эту реформу через Сейм ее сторонникам - прежде всего в лице "Нового Единства" и "Прогрессивных", - будет не так-то просто: министр земледелия Армандс Краузе предупредил, что и он сам и большинство депутатов Сейма от Союза зеленых и крестьян настроены негативно. Известно, что против реформы готова выступить и почти вся парламентская оппозиция...