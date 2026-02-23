Объявлены имена лучших хоккеистов олимпийского турнира в Милане, который выиграла сборная США.

Самым ценным игроком (MVP) признан канадский нападающий Коннор Макдэвид, занявший с командой второе место.

Звание лучшего форварда также досталось Макдэвиду. Лучшим защитником стал американец Куинн Хьюз, а лучшим вратарем — его соотечественник Коннор Хеллибак.

В символическую сборную турнира вошли: вратарь Коннор Хеллибак (США), защитники Куинн Хьюз (США) и Кэйл Макар (Канада), а также нападающие Коннор Макдэвид (Канада), Маклин Селебрини (Канада) и Юрай Слафковски (Словакия).