Банк Латвии в этом году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро и один комплект оборотных монет, сообщили агентству ЛЕТА в Банке Латвии.

В этом году планируется выпустить коллекционную монету, посвященную венку невесты, золотую монету "Золотые семена", коллекционную монету, посвященную творческой энергии, коллекционную монету, посвященную каштану, а также коллекционную монету, посвященную персонажам сказок Анны Бригадере.

В свою очередь в конце 2026 года будет эмитирована памятная монета номиналом два евро, посвященная традиции рождественских ярмарок в Латвии. Монета будет выпущена в сувенирных карточках (в качестве "Brilliant Uncirculated") и в рулонах в качестве для обращения.

В этом году также будет выпущен комплект оборотных монет в качестве "Brilliant Uncirculated", посвященный традиции рождественских ярмарок в Латвии.

Даты выпуска монет будут объявлены незадолго до дня, когда они поступят в продажу. В дни эмиссии новые монеты можно будет приобрести только на сайте "e-monetas.lv". Монеты, которые доступны для покупки более длительное время, можно приобрести также лично в кассах Банка Латвии в Риге на улице Безделигу.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране эмиссии. По форме коллекционные монеты — это деньги, но по сути — произведение искусства. Они изготавливаются из золота, серебра или других драгоценных металлов особо высокого качества чеканки. В отличие от оборотных денег коллекционные монеты обычно не предназначены для использования в расчетах, а для дарения, памяти и коллекционирования. По этой причине их цена существенно превышает номинальную стоимость. Номинал коллекционных монет отличается от номинала оборотных монет.

Одновременно каждая страна еврозоны ежегодно может выпускать две памятные монеты номиналом два евро, посвященные событиям государственного, европейского или мирового значения. Кроме того, все страны еврозоны совместно могут выпустить еще одну монету номиналом два евро в рамках общей темы стран Европейского союза. Памятные монеты имеют те же характеристики, что и обычные оборотные монеты номиналом два евро, однако на стороне с национальной символикой изображается памятный мотив.

В Латвии первая памятная монета номиналом два евро с особым дизайном, которую Банк Латвии выпустил в обращение в 2014 году, была посвящена Риге — на монете изображена панорама Старой Риги.