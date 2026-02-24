Baltijas balss logotype
Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за семьи

Спорт
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за семьи

Нидерландский тренер Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао. 78-летний специалист принял решение покинуть пост из-за проблем со здоровьем у своей дочери.

— Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. Я буду очень сильно скучать по Кюрасао, его людям и своим коллегам. Считаю квалификацию самой маленькой нации в мире на чемпионат мира одним из самых ярких моментов в моей карьере. Я горжусь своими игроками, персоналом и всеми членами, которые верили в нас, — говорится в заявлении Адвоката.

Сменит Адвоката стал другой нидерландский тренер Фред Рюттен.

На предстоящем чемпионате мира Кюрасао сыграет в одной группе с Германией, Кот д’Ивуаром и Эквадором.

#футбол #спорт #чемпионат мира #семья #сборная #здоровье
