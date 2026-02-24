В аэропорту Риги сегодня состоится торжественная встреча участников XXV зимних Олимпийских игр в Милане–Кортина-д’Ампеццо, в том числе бронзового призера по шорт-треку Роберта Крузбергса, сообщили агентству LETA в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК), пишет ЛЕТА.

После 18:00 латвийские олимпийцы прибудут в аэропорт, где их встретят представители СМИ, родственники и представители самоуправления Вентспилса.

Вместе со спортсменами вернутся также тренеры, обслуживающий персонал, медиа-команды и руководство делегации. После прибытия в Ригу бронзовый призер по шорт-треку Крузбергс, а также вентспилсчане Карлис Крузбергс и Екаб Календа отправятся в торжественном кортеже в Вентспилс — к концертному залу «Латвия». Спортсменов повезут специально оформленные автомобили в сопровождении экипажей Государственной полиции.

Около 21.00 в Вентспилсе на площади у концертного зала «Латвия» состоится официальная встреча спортсменов. Во время мероприятия в сопровождении духового оркестра будут чествовать Крузбергса и Календу. В ходе церемонии спортсменам также вручат денежные премии, присужденные думой самоуправления за достижения на Олимпийских играх.

Как сообщалось, Крузбергс завоевал на Олимпийских играх бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, обеспечив Латвии вторую награду на этих Играх. Несмотря на полученную во время соревнований травму колена, спортсмен продолжил выступления и добился наивысшего результата Латвии в олимпийском шорт-треке. В свою очередь бобслеист Календа на своих первых Олимпийских играх занял восьмое место в соревнованиях двоек и десятое — в четверках.

За выступление на Олимпийских играх депутаты думы Вентспилса присудили Крузбергсу денежную премию в размере 7000 евро. Особая благодарность выражена также тренеру спортсмена Карлису Крузбергсу за профессиональную работу, вклад и поддержку на пути к олимпийскому успеху — ему присуждена премия в 3500 евро, а также первым тренерам Роберта Крузбергса Марису Бирзулису и Ирине Озолине, каждому из которых присуждена денежная премия в размере 1500 евро за вклад в развитие спортсмена.