В засушливых регионах планеты широко распространен кактус Opuntia ficusindica — растение, которое снаружи колючее, а внутри — сочное и сладкое. В народе его называют опунцией инжирной, колючей грушей, индийской фигой, цабаром и множеством других имен.

Инжирная опунция имеет мексиканские корни. По мнению ученых, ее начали культивировать и употреблять в пищу около 9000 лет назад. Хотя это растение обильно плодоносит, собирать урожай голыми руками не рекомендуется. Плоды покрыты мягкими тонкими полупрозрачными колючками, которые могут причинить боль при попадании в кожу и сложно извлекаются. Многие, впервые увидев этот кактус и не заметив колючек, пробуют яркий плод на вкус — и сразу же ощущают «острые ощущения». Однако соблюдая осторожность, индейцы, как в древности, так и сегодня, едят мякоть опунции, а семена обжаривают и перемалывают для приготовления похлебок. Стебли же употребляют в свежем и маринованном виде, реже — в сушеном.

В Европу и на Ближний Восток кактус был завезен в XVI веке — моряки брали его листья с собой как средство против цинги. Растение начали специально разводить в пустынных регионах. В настоящее время опунция культивируется во многих странах, например, в израильской пустыне Негев расположены обширные плантации. Она предпочитает солнечные места и устойчива к резким перепадам температуры.

Плоды этого растения активно используются в кулинарии, производстве алкогольных напитков и медицинских препаратов. Сок и мякоть добавляют в конфеты и мороженое.