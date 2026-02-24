Сухая бутылка теряет тепло, когда энергия хаотичных колебаний ее молекул передается воздуху. Скорость этого процесса зависит от площади поверхности бутылки и разницы температур между ней и окружающим воздухом.

Когда сосуд оборачивается влажной тканью, создается дополнительный путь для теплоотдачи: молекулы воды, которые обычно обладают высокой энергией, отделяются от поверхности и уносят с собой теплоту. Кроме того, благодаря неровностям ткани и водной пленке между волокнами увеличивается площадь, с которой происходит теплоотдача. Тем не менее, не стоит переоценивать этот эффект: исследования показывают, что мокрая ткань ускоряет охлаждение всего на 10–20%.