Какие растения, помимо ландыша, могут быть опасны на даче?

Дом и сад
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие растения, помимо ландыша, могут быть опасны на даче?

Годовалая девочка отравилась цветами ландыша — она съела пять цветочков и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Однако ландыш — не единственное растение, представляющее угрозу для человека. Многие дачники не осознают опасности, скрывающиеся в их цветниках. Вместе с экспертом мы стремимся восполнить этот пробел в знаниях.

 

Комментирует агроном Елена Горбунова:

— Помимо ландыша, все части которого ядовиты, не менее опасной является наперстянка. Ее листья, стебли, корни и цветы содержат дигитоксин. Употребление или даже жевание цветка наперстянки может привести к сердечному приступу с фатальным исходом.

Аналогичное воздействие оказывают цветы и листья уже отцветшего крокуса и еще не распустившегося безвременника — имейте это в виду.

У широко распространенной среди дачников клещевины ядовиты семена. Всего 2-3 семечка, случайно проглоченные, могут вызвать серьезное отравление: это связано с белком рицин, содержащимся в семенах.

На первый взгляд, очаровательная аквилегия таит опасность в своих цветах и листьях. Яд, содержащийся в них, способен парализовать дыхательную систему.

У всем известной гортензии ядовиты все части растения, особенно цветы. А у широколистной кальмии даже пыльца является токсичной.

С особой осторожностью следует обращаться с рододендроном, беладонной, живокостом, а в южных регионах — и с олеандром.

Не менее популярные среди дачников дельфиниумы и клематисы также требуют внимательности. Хотя они не приведут к летальному исходу, сок их (из листьев или стеблей) может вызвать серьезные химические ожоги. Также вреден для кожи сок калужницы, купальницы, купены садовой и яснеца белого.

Настоятельно рекомендуется избегать выращивания всех перечисленных растений на участке, если в вашей семье есть дети в возрасте от 0 до 8 лет.


Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
