Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Частый просмотр телевизора может вызывать ночные походы в туалет 0 284

Дом и сад
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Частый просмотр телевизора может вызывать ночные походы в туалет

Вечерние посиделки перед телевизором с любимым реалити-шоу могут показаться отличным способом расслабиться, однако исследователи выявили, что у людей, проводящих много времени перед экраном, вероятность ночных походов в туалет возрастает.

 

Группа исследователей из Китая провела анализ данных Национального обследования состояния здоровья и питания в США, сосредоточив внимание на ответах, собранных в период с 2011 по 2016 год.

В ходе исследования было установлено, что 32% из 13 294 участников в возрасте 20 лет и старше сообщили о никтурии — необходимости просыпаться для мочеиспускания два и более раз за ночь.

Учитывая такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела, этническая принадлежность, уровень образования и наличие диабета, исследователи обнаружили, что риск возникновения никтурии у тех, кто проводил за просмотром телевизора или видео пять и более часов в день, был на 48% выше, чем у тех, кто смотрел менее часа.

Команда ученых отмечает, что механизм, через который длительный просмотр телевизора увеличивает риск никтурии, недостаточно изучен.

Тем не менее, они указывают на несколько возможных объяснений этой связи, подчеркивая, что продолжительные сеансы просмотра телевизора связаны с повышенным риском развития диабета 2 типа, который является фактором риска никтурии. Кроме того, сидячий образ жизни может способствовать задержке жидкости в ногах, что также может влиять на данное явление.

«Кроме того, просмотр телевизора часто сопровождается потреблением напитков, что приводит к увеличению потребления жидкости», — отмечают они, добавляя, что среди других возможных причин длительный просмотр телевизора может вызывать неврологические расстройства, способствующие дисфункции мочевого пузыря, а также влиять на продолжительность или качество сна.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео