Вечерние посиделки перед телевизором с любимым реалити-шоу могут показаться отличным способом расслабиться, однако исследователи выявили, что у людей, проводящих много времени перед экраном, вероятность ночных походов в туалет возрастает.

Группа исследователей из Китая провела анализ данных Национального обследования состояния здоровья и питания в США, сосредоточив внимание на ответах, собранных в период с 2011 по 2016 год.

В ходе исследования было установлено, что 32% из 13 294 участников в возрасте 20 лет и старше сообщили о никтурии — необходимости просыпаться для мочеиспускания два и более раз за ночь.

Учитывая такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела, этническая принадлежность, уровень образования и наличие диабета, исследователи обнаружили, что риск возникновения никтурии у тех, кто проводил за просмотром телевизора или видео пять и более часов в день, был на 48% выше, чем у тех, кто смотрел менее часа.

Команда ученых отмечает, что механизм, через который длительный просмотр телевизора увеличивает риск никтурии, недостаточно изучен.

Тем не менее, они указывают на несколько возможных объяснений этой связи, подчеркивая, что продолжительные сеансы просмотра телевизора связаны с повышенным риском развития диабета 2 типа, который является фактором риска никтурии. Кроме того, сидячий образ жизни может способствовать задержке жидкости в ногах, что также может влиять на данное явление.

«Кроме того, просмотр телевизора часто сопровождается потреблением напитков, что приводит к увеличению потребления жидкости», — отмечают они, добавляя, что среди других возможных причин длительный просмотр телевизора может вызывать неврологические расстройства, способствующие дисфункции мочевого пузыря, а также влиять на продолжительность или качество сна.