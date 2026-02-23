На старости лет он сделался новозеландцем.
Автор «Терминатора» и «Аватара» обеспокоен будущим кинематографа.
Режиссер Джеймс Кэмерон высказался против покупки сервисом Netflix кинокомпании Warner Bros. Он считает, что сделка подорвет киноиндустрию, если стриминговый гигант изменит сроки или объем проката. Свои опасения режиссер высказал в письме, направленном республиканскому сенатору Майку Ли, сообщает издание The Hollywood Reporter.
«Бизнес-модель Netflix прямо противоречит бизнесу по производству и показу фильмов в кинотеатрах, в котором работают сотни тысяч американцев. Таким образом, это прямо противоречит бизнес-модели киноподразделения Warner Brothers, одной из немногих оставшихся крупных киностудий», — рассказал Кэмерон.
Компания Warner Bros выпускает в кинотеатрах около 15 фильмов в год. Автор «Терминатора» и «Аватара» обеспокоен тем, что Netflix снизит эту цифру. В таком случае кинотеатры потеряют зрителей, из-за чего пострадает вся индустрия. Студии не будут одобрять большие проекты из-за сокращения рынка. Уменьшение числа блокбастеров приведет, в свою очередь, к закрытию кинотеатров, разорению студий, занимающихся визуальными эффектами, и потере рабочих мест.
Глава Netflix Тед Сарандос ранее обещал сохранить 45-дневный прокат фильмов в кинотеатрах. Однако Джеймс Кэмерон сомневается, что компания выполнит это обязательство. Скорее всего, стриминг изменит курс через несколько лет, считает режиссер.
«Каковы условия этой сделки? Какой административный орган привлечет их к ответственности, если они постепенно откажутся от своего так называемого обязательства по прокату фильмов в кинотеатрах? Как только они станут владельцами крупной киностудии, это станет необратимым», — заявил Кэмерон.
Режиссер объяснил, что обещания 45-дневного проката ничего не значат, без указания количества кинотеатров, в которых будет идти прокат. Кэмерон считает, что Netflix может выполнить заявление о 45-дневном прокате, но выпускать фильмы лишь в небольшом, ограниченном количестве кинозалов. Режиссер утверждает, что компания уже делала так ранее, выпуская картины «символически», в маленьком количестве кинотеатров, чтобы претендовать на премию «Оскар».
Ранее режиссер Джеймс Кэмерон (71) заявил, что переехал из США в Новую Зеландию в 2020 году ради душевного здоровья. Он рассказал, что желание переехать впервые появилось у него в 1994 году.
Жена режиссера также была не против переезда, но его пришлось отложить из-за рождения детей. В 2011 году пара приобрела в Новой Зеландии ферму и начала жить на две страны. В 2020 году режим поездок сорвался из-за пандемии COVID-19. Семья решила остаться в Новой Зеландии. Режиссер назвал новозеландцев более «здравомыслящими».
