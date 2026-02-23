Режиссер Джеймс Кэмерон высказался против покупки сервисом Netflix кинокомпании Warner Bros. Он считает, что сделка подорвет киноиндустрию, если стриминговый гигант изменит сроки или объем проката. Свои опасения режиссер высказал в письме, направленном республиканскому сенатору Майку Ли, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Бизнес-модель Netflix прямо противоречит бизнесу по производству и показу фильмов в кинотеатрах, в котором работают сотни тысяч американцев. Таким образом, это прямо противоречит бизнес-модели киноподразделения Warner Brothers, одной из немногих оставшихся крупных киностудий», — рассказал Кэмерон.

Компания Warner Bros выпускает в кинотеатрах около 15 фильмов в год. Автор «Терминатора» и «Аватара» обеспокоен тем, что Netflix снизит эту цифру. В таком случае кинотеатры потеряют зрителей, из-за чего пострадает вся индустрия. Студии не будут одобрять большие проекты из-за сокращения рынка. Уменьшение числа блокбастеров приведет, в свою очередь, к закрытию кинотеатров, разорению студий, занимающихся визуальными эффектами, и потере рабочих мест.

Глава Netflix Тед Сарандос ранее обещал сохранить 45-дневный прокат фильмов в кинотеатрах. Однако Джеймс Кэмерон сомневается, что компания выполнит это обязательство. Скорее всего, стриминг изменит курс через несколько лет, считает режиссер.

«Каковы условия этой сделки? Какой административный орган привлечет их к ответственности, если они постепенно откажутся от своего так называемого обязательства по прокату фильмов в кинотеатрах? Как только они станут владельцами крупной киностудии, это станет необратимым», — заявил Кэмерон.

Режиссер объяснил, что обещания 45-дневного проката ничего не значат, без указания количества кинотеатров, в которых будет идти прокат. Кэмерон считает, что Netflix может выполнить заявление о 45-дневном прокате, но выпускать фильмы лишь в небольшом, ограниченном количестве кинозалов. Режиссер утверждает, что компания уже делала так ранее, выпуская картины «символически», в маленьком количестве кинотеатров, чтобы претендовать на премию «Оскар».

