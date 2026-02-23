Если в морозилке завалялась курица, а идеи, что с ней приготовить, нет, этот рецепт придёт на помощь. Всего пять яиц, немного овощей — и за считанные минуты на одной сковороде получится ароматная итальянская фриттата, которая подойдёт и для обеда, и для ужина, и для завтрака.
Ингредиенты:
- Курица (без костей и кожи) — 150–200 г
- Яйца — 5 шт
- Брокколи — 150 г
- Молоко — 50 мл
- Твёрдый сыр — 50–80 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Итальянские травы — по вкусу
Шаги приготовления:
- Курицу нарезаем небольшими кусочками и быстро обжариваем на сковороде с маслом.
- Брокколи разбираем на соцветия, отвариваем 4–5 минут, обдаем холодной водой и добавляем к курице на сковороду.
- Яйца взбиваем с молоком, солью и перцем до однородности, добавляем приправы и натёртый сыр.
- Заливаем яичной смесью курицу и брокколи, уменьшаем огонь и готовим под крышкой 8–10 минут, пока фриттата полностью не схватится.
Сочная, сытная и невероятно вкусная фриттата готова. Подавайте сразу — на завтрак, обед или ужин, и вся семья останется довольна!
