Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 яиц, немного курицы и магия на сковороде 0 274

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 яиц, немного курицы и магия на сковороде

Если в морозилке завалялась курица, а идеи, что с ней приготовить, нет, этот рецепт придёт на помощь. Всего пять яиц, немного овощей — и за считанные минуты на одной сковороде получится ароматная итальянская фриттата, которая подойдёт и для обеда, и для ужина, и для завтрака.

Ингредиенты:

  • Курица (без костей и кожи) — 150–200 г
  • Яйца — 5 шт
  • Брокколи — 150 г
  • Молоко — 50 мл
  • Твёрдый сыр — 50–80 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Итальянские травы — по вкусу

Шаги приготовления:

  1. Курицу нарезаем небольшими кусочками и быстро обжариваем на сковороде с маслом.
  2. Брокколи разбираем на соцветия, отвариваем 4–5 минут, обдаем холодной водой и добавляем к курице на сковороду.
  3. Яйца взбиваем с молоком, солью и перцем до однородности, добавляем приправы и натёртый сыр.
  4. Заливаем яичной смесью курицу и брокколи, уменьшаем огонь и готовим под крышкой 8–10 минут, пока фриттата полностью не схватится.

Сочная, сытная и невероятно вкусная фриттата готова. Подавайте сразу — на завтрак, обед или ужин, и вся семья останется довольна!

Источник

Читайте нас также:
#курица #яйца #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео