Если в морозилке завалялась курица, а идеи, что с ней приготовить, нет, этот рецепт придёт на помощь. Всего пять яиц, немного овощей — и за считанные минуты на одной сковороде получится ароматная итальянская фриттата, которая подойдёт и для обеда, и для ужина, и для завтрака.