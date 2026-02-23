Дерматологи и косметологи подчеркивают, что неправильное удаление макияжа может повредить кожный барьер, ускорить появление признаков старения и вызвать раздражение. Специалисты рекомендуют мягкие техники и подходящие средства, чтобы поддерживать здоровье кожи и избегать механического стресса.

Удаление макияжа — обязательная часть вечернего ухода за кожей. Простое энергичное протирание ватным диском может привести к нарушению липидной защиты кожи, усилению сухости и микровоспалениям, особенно в особенно тонкой области вокруг глаз. Чтобы предотвратить негативные последствия, дерматологи советуют избегать агрессивного трения и подбирать средства, которые растворяют косметику, а не растягивают кожу.

Один из рекомендуемых способов — двойное очищение: сначала используют гидрофильное масло, очищающий бальзам или масляную формулу для растворения стойких оснований, SPF-защиты и макияжа, а затем мягкий гель-или крем-очиститель для удаления остатков и нормализации pH кожи. Такой двухэтапный подход считается «золотым стандартом» среди специалистов, так как он обеспечивает глубокое и бережное очищение.

Для тех, кто предпочитает более простой вариант, практикуется использование мицеллярной воды: она содержит микроскопические молекулы (мицеллы), которые притягивают и захватывают частицы макияжа и загрязнений, не требуя интенсивного трения. Однако дерматологи подчеркивают, что мицеллярную воду лучше применять как первый этап перед окончательной очисткой, а не как единственное средство.

Удаление стойкой водостойкой косметики требует специальных двухфазных составов или масел, которые эффективно растворяют такие продукты без лишнего давления на кожу. Важно также соблюдать технику: для деликатной области вокруг глаз специалисты рекомендуют смачивать ватный диск, мягко прижимать его к закрытому веку на 20–30 секунд и затем аккуратно снимать макияж по направлению роста ресниц.

После снятия макияжа следует умывание теплой (не горячей) водой и мягким очищающим средством, чтобы завершить процесс и подготовить кожу к нанесению ночного ухода. Завершающий этап — легкое промакивание полотенцем и нанесение увлажняющего крема или сыворотки, что помогает восстановить баланс влаги.

...Профессионалы сходятся во мнении: демакияж должен быть щадящим, последовательным и соответствовать типу кожи и стилю макияжа. Выбор качественных средств и правильная техника помогут защитить кожный барьер, снизить раздражение и поддерживать кожу в здоровом состоянии каждый день.