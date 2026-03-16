По мнению Государственного контроля, в Латвии до полномасштабного вторжения России в Украину гражданской обороной никто не занимался, пишут общественные СМИ.

Прошло уже четыре года войны в Украине, но в Латвии до сих пор почти нет полностью оборудованных убежищ, а некоторые самоуправления отказываются от софинансирования Европейского союза (ЕС) на их строительство.

В самом густонаселенном городе - Риге - до сих пор нет полностью оборудованных и хорошо оснащенных убежищ. Первые такие убежища 3-й категории ожидаются в начале осени, сообщил руководитель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш. Рига подала заявки на 146 подвалов, которые планируется переоборудовать в убежища к 2029 году. В настоящее время город ожидает разрешения от Центрального агентства финансов и договоров (ЦАФД), поскольку только тогда можно будет предпринять дальнейшие шаги.

Кабинет министров надеется оборудовать 570 убежищ за средства Европейского фонда развития регионов. 117 из них находятся в государственной собственности, а 453 в ведении самоуправлений. Однако самоуправления подали заявки не на все эти объекты. В настоящее время договоры заключены на 25 объектов.

Случай Резекне особенный. Самоуправление подало заявку на шесть объектов для софинансирования из европейского фонда, и ЦАФД уже одобрило эту заявку, но Резекне отозвал ее из-за финансового положения самоуправления. Теперь ответственные лица надеются, что Резекне повторно подаст заявку на эти подвалы.

Далек от желаемого результата и Даугавпилс, второй по величине город Латвии. В Даугавпилсе необходимо было подать заявки на 19 объектов, подано 10. Ливанский край не подал ни одной заявки, заявив, что не может брать на себя большие финансовые обязательства.

Неизвестно, сколько человек поместится в этих 570 государственных и муниципальных убежищах, которые планируется модернизировать. Во всех убежищах, которые, с точки зрения Государственной пожарно-спасательной службы, полностью или частично соответствуют критериям третьей категории, могли бы поместиться примерно 540 000 человек, или около 25% населения Латвии.