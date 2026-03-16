Публицистка Байба Литвина описывает фабулу типичного уголовного процесса: «Сорок лет, женат, живет с семьей в Риге. Русской национальности, но с гражданством Латвии. Очень хорошо устроен. Так осужденного только в феврале за шпионаж в пользу России рижанина характеризует прокурор Мартиньш Янсонс из отдела Генеральной прокуратуры, в ведении которого находятся дела о совершенных против государства преступлениях. «Мужчина в принципе ждет, что Россия совершит вторжение, освободит Латвию», — говорит прокурор о добровольном шпионе, который сам подал заявку сообщить о наших военных объектах российской службе, не требуя никакой оплаты. Обвиняемый свою вину признал, и суд 11 февраля подтвердил заключенное с прокурором соглашение о наказании — шесть лет тюрьмы с надзором пробации на два года.

Это новейший приговор по уголовным делам, который правоохранители в последние годы расследуют по различным направленным против Латвии действиям. Несколько возбужденных уголовных процессов, впрочем, приходится приостанавливать, если обвиняемым удается сбежать в Россию или Беларусь или если на момент начала уголовного процесса человек не находится в Латвии». «Вербовка жителей для получения сведений об оборонной отрасли Латвии, критической инфраструктуре, настроениях общества и оказываемой поддержке Украине неизменно уже несколько лет является основным направлением работы российских спецслужб в Латвии, - пишет далее журнал, -Наиболее существенную угрозу представляют организованные спецслужбами акты саботажа — поджоги и направленные против критической инфраструктуры. Но опасны и психологические операции с распространением пророссийских призывов в городах и далее в интернете. Все эти развернутые российскими спецслужбами действия в Латвии были бы невозможны без активного участия местных жителей. Одна группа - это те, кто собирает информацию, чтобы заработать. «Это лица, которым действительно нужны финансовые средства, нередко ранее судимые. Для них 300, иногда даже 100 евро очень важны, и они готовы делать что угодно», - говорит прокурор Янсонс. Но есть и те, кто хорошо себя чувствует, «нормальные члены общества», и их мотивом не являются деньги. «Больше даже по идеологическим соображениям», - говорит о пойманных в последнее время шпионах прокурор».

«За последние пять лет по факту шпионажа было начато 26 уголовных процессов. За пару месяцев этого года — уже два, и еще один — за организацию шпионажа. В основном пойманные в шпионаже — русскоязычные, прежде всего из Риги. По статистике судебной администрации, за последние три года в судах рассмотрено 11 дел о шпионаже, а сейчас процесс производства продолжается по пяти делам. Прокурор Янсонс рассказывает, что в основном вербовка шпионов ведется онлайн в Telegram-каналах. Там учреждаются контакты, даются поручения, идет и передача информации. Чтобы отдалить российские спецслужбы от исполнителей, шпионов вербуют с помощью нескольких посредников — сотрудник спецслужбы находит в Telegram организатора, который вне службы, тот далее находит другого, тот еще третьего и четвертого, которому в итоге дает задание».