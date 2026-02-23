Акриловая ванна все чаще заменяет в наших квартирах металлические. Можно долго спорить о плюсах и минусах акриловой ванны, однако всегда остается актуальным главный вопрос – как за ней ухаживать, чтобы она прослужила как можно дольше?

Акрил отличается высокой износостойкостью. Поверхность этого материала успешно отталкивает загрязнения, на ней не размножаются микроорганизмы. И все же уход за ванной из акрила необходим. Мы расскажем, как делать это правильно:

Что нужно исключить при уходе за ванной?

Никогда не чисти такую ванну стиральным порошком! Не годятся и другие чистящие средства, в которых находятся абразивные частицы, - они могут поцарапать поверхность и сделать ее тусклой. Не пользуйся такими средствами, как аммиак, ацетон или средства, в которых они содержатся. Аммиак и ацетон – злейшие враги акрила. Не подходят также средства, в составе которых имеются формальдегид или муравьиная кислота. Если потребуется удалить стойкие пятна, воспользуйся жидким моющим средством или зубной пастой.

Что пригодится для чистки ванны из акрила?

Посетив любой магазин, в котором торгуют сантехникой, ты сможешь приобрести специальные средства для ухода за акриловой поверхностью. Если же ты предпочитаешь универсальные моющие средства, запомни следующие правила:

Каждый день протирай поверхность мягкой тканью, на которую следует нанести нейтральное средство для чистки. Лучший выбор – жидкие моющие приспособления. Моющее средство должно остаться на поверхности несколько минут, затем промойте это место теплой водой. Чтобы акрил не потускнел, используй восковую полировку и мягкую тряпочку.

Самый большой урон акриловой ванне может нанести ржавчина. Чтобы не допустить ее появления, необходимо всегда следить за тем, чтобы краны были плотно закрыты. В противном случае на стенках появятся желтые некрасивые дорожки. Уже появились? Значит, купи в магазине специальное средство, предназначенное для избавления от ржавчины акриловых поверхностей. Один раз в месяц проводи профилактическую обработку поверхности ванны таким средством.

Убрать водный камень легко, если взять лимонную кислоту или уксус. Достаточно растворить в наполненной горячей водой ванне пакетик кислоты. Через два часа спусти воду и промой ванну проточной водой. Напоследок возьми мягкую тряпочку и протри ванну насухо, чтобы не оставлять на ее стенках разводов и пятен.

И еще один совет: не ставь в свою ванну тазы, ведра и прочие тяжелые металлические предметы. Лучше приобрети пару пластиковых емкостей, чтобы не поцарапать поверхность акрила. Купая в ванне кошку или другого домашнего любимца, подстели резиновый коврик, защищающий акрил от острых когтей. Наконец, забудь о замачивании в ванне белья – стиральный порошок, а также отбеливающие средства, могут нанести сильный вред поверхности.