Природное любопытство енотов объясняет их способность колонизировать города

Дата публикации: 17.03.2026
Еноты продолжают исследовать и решать головоломки даже после того, как находят всю еду. Это указывает на то, что их поведением движет не только голод, но и врожденное любопытство.

Эксперимент, проведенный зоологами из Университета Британской Колумбии, показал: животные, получив доступ к коробке с девятью различными типами защелок и дверок, не останавливались после извлечения зефира. Они продолжали открывать новые элементы, тратя время и энергию на исследование без немедленной награды.

Ученые называют такое поведение поиском информации: животное инвестирует ресурсы в получение знаний, которые могут пригодиться в будущем. При этом стратегия енотов менялась в зависимости от сложности задачи. Простые головоломки они исследовали широко, пробуя разные варианты, а в более сложных ситуациях предпочитали использовать уже проверенный метод, минимизируя риск неудачи.

Эта гибкость, наряду с чувствительными передними лапами и способностью к инновациям, помогает объяснить, почему еноты столь успешно колонизируют города, научившись открывать мусорные баки и контейнеры.

Исследование подтверждает давние фольклорные представления об уме енотов эмпирическими данными и показывает, что их тяга к новизне может вести к своеобразной когнитивной гонке вооружений с людьми, которые пытаются создавать все более надежные преграды.

#наука #природа #эксперимент #города
