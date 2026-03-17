Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Об этом он высказался в интервью The Financial Times.

Трамп пригрозил, что если от стран НАТО ответ не последует или он будет отрицательным, то он думает, что «это будет очень плохо для будущего НАТО». При этом американский лидер усомнился, что союзники по блоку вступятся за США.

«Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — предрек он.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Одна из этих стран уже отказала ему в этой просьбе.