В Британии задержали связанного с Эпштейном лорда 0 333

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Британии задержали связанного с Эпштейном лорда
ФОТО: Global Look Press

Times: связанный с Эпштейном экс-посол в США лорд Мандельсон задержан в Лондоне.

Бывший посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, которого обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был задержан в Лондоне. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Сегодня днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома», — отмечено в публикации.

Детали обвинений, предъявленных лорду Мандельсону, пока неизвестны. Сам экс-посол и его адвокаты ситуацию также не успели прокомментировать. Ранее полиция уже проводила обыски в доме дипломата, связанного, как считается, с делом Джеффри Эпштейна.

Предполагается, что лорд Питер Мандельсон передал финансисту-педофилу конфиденциальную переписку членов правительства Великобритании. Кроме того, стало известно о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов дипломату от Эпштейна.

В начале февраля из-за скандала вокруг лорда Питера Мандельсона премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стали грозить отставкой. Лорд Мандельсон был назначен послом уже во время правления лейбористов и уже после того, как стало известно о его связях с Эпштейном.

Лорд Мандельсон родился в Лондоне в еврейской семье работника газеты «The Jewish Chronicle» ("Еврейские хроники"). Учился в Оксфордском университете, где изучал политологию, философию и экономику. В конце 1970-х Мандельсон на некоторое время стал председателем Британского совета молодёжи. На выборах 1992 года был избран в Палату общин и вошёл в теневое правительство, где сблизился с Тони Блэром и Гордоном Брауном. Мандельсон — открытый гей. Считает себя хорошим примером для геев благодаря своим успехам на государственной службе. 28 октября 2023 года Мандельсон женился на Рейнальдо Авиле да Силве, бразильском переводчике.

#финансы #дипломатия #Британия #преступления #Америка #арест #политика
