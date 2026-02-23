Латвийское ТВ: Больше всего из Латвии экспортируют потребительские товары — напитки и алкоголь, одежду, обувь, косметику и фармацевтические продукты.

"За четыре года, пока Россия в полном объеме атакует Украину, латвийский экспорт в страну-агрессор существенно не сократился. Наоборот, в отдельных сегментах товаров он даже вырос. Эксперты объясняют этот рост тем, что Латвию больше используют как транзитную страну и эти товары приходят не только из Латвии. Несмотря на то, что число местных предприятий, продолжающих экспортировать в Россию, за эти годы сократилось, невозможно убедиться, кто, несмотря на обещания уйти с этого рынка, продолжает с ним работать — список этих предприятий больше не публикуется", - сообщила сегодня вечером программа Латвийского ТВ Panorāma.

Торговый оборот Латвии с Россией в последние годы изменился. Импорт с 2022 года сократился значительно: с 1,8 млрд евро до неполных 100 млн евро в прошлом году. Правда, экспорт держится на аналогичном уровне — около одного миллиарда.

Больше всего из Латвии экспортируют потребительские товары — напитки и алкоголь, одежду, обувь, косметику и фармацевтические продукты. При этом экспорт этих товаров с 2022 года только вырос.

Наибольший прирост наблюдается у одежды, где стоимость экспорта увеличилась более чем на 40 млн евро.

Существенный рост наблюдается и в экспорте обуви и косметических товаров. А вот экспорт напитков и алкогольной продукции, который уже к 2022 году был очень высоким, продолжил расти еще почти на 24 млн евро.

Главными экспортными рынками для Латвии все-таки являются страны Евросоюза. Всего в прошлом году мы экспортировали в 201 страну мира и из общего числа экспорт в Россию составил неполные пять процентов.