Что вызывает появление мошек в комнатных растениях? Как с ними справиться?

Существует множество причин, по которым мошки могут появиться в комнатных растениях. Как отмечает продавец цветочного магазина Анна МОКРЫШЕВА, к этому могут привести чрезмерная влажность почвы, использование органических удобрений, которые со временем начинают разлагаться, необработанный грунт, содержащий личинки насекомых и остатки растительности, а также испорченные продукты, которые могут привлечь мошек к растениям.

Для борьбы с насекомыми в первую очередь следует изолировать пораженное растение от остальных, чтобы мошки не перешли на здоровые цветы. Затем необходимо пересадить растение в новый горшок с чистой землей и обработать его специальным аэрозолем.

Также можно воспользоваться проверенным методом: разведите марганцовку в воде до получения светло-розового раствора (0,1 г марганцовки на 1 л воды) и поливайте или опрыскивайте цветок этим раствором раз в неделю.



