Врач назвала продукты для повышения тестостерона у мужчин 0 892

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала продукты для повышения тестостерона у мужчин
ФОТО: Unsplash

Гастроэнтеролог посоветовала мужчинам белок для повышения тестостерона.

Гастроэнтеролог Юлия Сластен назвала элементы ежедневного рациона, которые помогают мужчинам поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Врач Красногорской больницы Московской области посоветовала регулярно употреблять рыбу, нежирное мясо, яйца и бобовые — все они богаты полноценным белком. Кроме того, омега‑3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе и льняном масле, улучшают состояние сосудов и положительно влияют на потенцию. А цинк и селен из морепродуктов, орехов и тыквенных семечек необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита.

Сластен также напомнила о важности овощей и зелени: они снабжают организм антиоксидантами, защищающими клетки от преждевременного старения. По ее словам, разнообразное питание с акцентом на перечисленные группы продуктов способствует не только повышению тестостерона, но и общему мужскому здоровью.

Читайте нас также:
#питание #профилактика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

