Гастроэнтеролог Юлия Сластен назвала элементы ежедневного рациона, которые помогают мужчинам поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Врач Красногорской больницы Московской области посоветовала регулярно употреблять рыбу, нежирное мясо, яйца и бобовые — все они богаты полноценным белком. Кроме того, омега‑3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе и льняном масле, улучшают состояние сосудов и положительно влияют на потенцию. А цинк и селен из морепродуктов, орехов и тыквенных семечек необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита.

Сластен также напомнила о важности овощей и зелени: они снабжают организм антиоксидантами, защищающими клетки от преждевременного старения. По ее словам, разнообразное питание с акцентом на перечисленные группы продуктов способствует не только повышению тестостерона, но и общему мужскому здоровью.