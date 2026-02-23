Издательство «Эксмо» уведомило партнеров об отзыве из продажи романа «Кафка на пляже» авторства самого популярного писателя Японии Харуки Мураками. Об этом первым сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, решение объясняется «сокращением возможных юридических рисков». Книга снимается с реализации по всей стране. Сейчас в интернет-магазине «Эксмо» все версии романа — бумажная, электронная и аудиокнига — отсутствуют в продаже, уточняет «Ъ».

Позднее информацию подтвердили в самом издательстве. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев заявил ТАСС, что продажи действительно приостановлены. По его словам, претензии к книге возникли у прокуратуры Киевского района города Симферополь в аннексированном Крыму. «Мы действительно приостановили продажи книги. Причины пока не разглашаем, надо разобраться», — сказал он, добавив, что произведение направлено на экспертизу.

«Кафка на пляже», опубликованный в 2002 году, стал девятым романом Харуки Мураками и одним из самых известных в его библиографии. В центре сюжета — подросток Кафка Тамура, сбежавший из дома из-за мрачного пророчества отца, и старик Наката, который в детстве, во время Второй мировой войны, стал свидетелем пролета неопознанного летающего объекта над деревней, где находился в эвакуации. Судьбы героев переплетаются под влиянием пророчеств, мистических посланцев и кошек. Роман удостоился Всемирной премии фэнтези, а также вошел в десятку лучших книг 2005 года по версии The New York Times.

Харуки Мураками считается самым популярным писателем Японии. Его произведения переведены более чем на 50 языков, а суммарные продажи исчисляются миллионами экземпляров. Только в России к 2022 году общий тираж его книг, издававшихся с 2004 года, достиг почти 4,6 млн экземпляров. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году писатель публично поддержал Украину. В 2024 году Роскомнадзор включил его романы «Норвежский лес» и «Мой любимый Sputnik» в перечень запрещенных на территории России книг как «пропагандирующие нетрадиционные отношения» — в рамках действия закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды».

Это не первый случай борьбы российских властей с литературой. Так, в декабре 2025 года правоохранители требовали убрать с полок изданный в 1969 году роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы», герои которого могут менять свой пол. В ноябре издательство АСТ отозвало роман Стивена Кинга «Оно» из-за жалобы на описание «нетрадиционных отношений», после чего гендиректор АСТ Татьяна Горская анонсировала проверку книг с помощью ИИ на предмет «ЛГБТ-пропаганды».

В феврале 2024 года журналист Александр Плющев обнародовал список из 252 произведений, подлежащих в России изъятию. В перечень вошли «Оно» Кинга, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Декамерон» Боккаччо, «Пир» Платона и даже «Неточка Незванова» Достоевского. Подлинность перечня подтвердили в «Мегамаркете». Кроме того, в декабре 2025-го крупнейший книжный сервис «Литрес» снял с продажи около 4,5 тыс. книг из-за рисков штрафов по закону о «пропаганде наркотиков».

Журнал Time называл Харуки Мураками (77) одним из самых влиятельных людей на Земле. На родине писателя обвиняли в том, что он «неяпонский автор». Его книги переведены на десятки языков и расходятся миллионными тиражами по всему миру.

Писатель за свою карьеру выпустил более 20 романов, а также сборники рассказов. В числе наиболее известных — «Норвежский лес», «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «К югу от границы, на запад от солнца», а также роман в трех книгах «Хроники заводной птицы», «Призраки Лексингтона», «Кафка на пляже» и «Послемрак».

Его типичный главный герой — отстраненный наблюдатель, подмечает The Guardian. Он спокойный, социально замкнутый и часто безымянный мужчина лет тридцати с небольшим. Герой зачастую «кажется скорее заинтригованным, чем встревоженным, когда необъяснимый телефонный звонок или поиски потерявшегося кота приводят его в сказочную параллельную вселенную, населенную взрывающимися собаками, мужчинами в овечьих костюмах, загадочными девочками-подростками и людьми без лиц».

«Когда я был подростком, в 1960-е годы, это была эпоха идеализма, - вспоминал Мураками, - Мы верили, что мир станет лучше, если мы попытаемся. Сегодня люди в это не верят, и я считаю, что это очень печально, — отметил писатель. — Люди говорят, что мои книги странные, но, помимо этих странностей, мир должен быть лучше. Нам придется испытать эту странность, прежде чем мы попадем в лучший мир. Это основной посыл моих рассказов: вам придется пройти сквозь тьму, сквозь подземелье, прежде чем вы доберетесь до света».