Ученый посоветовал есть один продукт при дефиците витамина D 0 466

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученый посоветовал есть один продукт при дефиците витамина D
ФОТО: Freepik

Кандидат медицинских наук (КМН) Андрей Тарасов заявил, что справиться с дефицитом витамина D в конце зимы поможет включение в рацион жирной рыбы.

Ученый пояснил, что именно зимой и ранней весной организм особенно остро ощущает недостаток витамина, отвечающего за костную и иммунную системы. Его дефицит может ослабить защиту от вирусов и бактерий, а также привести к тревоге и депрессии. По словам Тарасова, восполнить запас можно, добавив в меню один доступный продукт — рыбу жирных сортов. Тарасов посоветовал обратить внимание на семгу и тунца, но отмечает, что есть и более бюджетный вариант — сельдь или мойва, в которых витамина D тоже вполне достаточно.

При этом специалист предостерегает от самостоятельного приема медицинских препаратов без консультации врача. Вместо этого он советует скорректировать рацион.

Читайте нас также:
#медицина #депрессия #питание #иммунитет #дефицит #витамин д #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео