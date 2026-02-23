Baltijas balss logotype
Сбежавший кот погубил хозяина

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сбежавший кот погубил хозяина
ФОТО: Unsplash

В Гонконге 63-летний мужчина попытался спасти сбежавшего кота и разбился.

В Гонконге кот выбрался на карниз высотного дома и погубил своего хозяина. Об этом сообщает издание Mothership.

63-летнего мужчину с тяжелыми травмами обнаружили на клумбе около жилого комплекса вечером 18 февраля. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Сразу же стало ясно, что пожилой гонконгец выпал из окна своей квартиры. Его жена рассказала, что была в душе, когда услышала громкий треск.

Позже жители соседнего дома увидели, что спасатели пытаются поймать белого кота, который выбрался из окна на широкий карниз под ним. Следователи предположили, что мужчина увидел сбежавшего кота за окном, попытался достать его и упал. В итоге животное удалось изловить бригаде спасателей и вернуть овдовевшей хозяйке.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Читайте нас также:
#происшествие #полиция #происшествия #животные #трагедия #спасатели #Гонконг #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

