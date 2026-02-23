Baltijas balss logotype
Названа оптимальная частота смены зубной щетки

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа оптимальная частота смены зубной щетки
ФОТО: Unsplash

Стоматолог посоветовала менять зубную щетку раз в один-три месяца.

Если не обновлять зубную щетку вовремя, качество очистки полости рта заметно снижается, заявила стоматолог-терапевт, пародонтолог Ирина Серегина.

По ее словам, при регулярном использовании щетка постепенно утрачивает не только аккуратный внешний вид, но и упругость щетины. Со временем она начинает хуже удалять налет и может превращаться в среду для накопления бактерий. Как отметила стоматолог, изношенные щетинки хуже очищают поверхность зубов и при этом способны травмировать слизистую оболочку полости рта и тем самым провоцировать воспалительные процессы.

«Оптимальным сроком замены щетки считается период от одного до трех месяцев. Это правило распространяется как на обычные мануальные щетки, так и на сменные насадки для электрических и звуковых моделей. Предельный срок использования — три месяца, однако в ряде случаев менять щетку необходимо раньше», — посоветовала стоматолог.

Поводами для досрочной замены щетки она назвала перенесенные простудные или инфекционные заболевания, чтобы снизить риск повторного заражения. Кроме того, по словам врача, заменить щетку нужно при деформации щетины, появлении на ней налета или признаков плесени. Недопустимо и использование щетки другим человеком, добавила зубной врач.

