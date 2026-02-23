Британские следователи, возбудившие дело о связях бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, обнаружили, что многие документы уничтожены из‑за истечения сроков хранения. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о данных о перелетах двадцатилетней давности, которые могли быть связаны с визитами Эпштейна и его окружения в Великобританию. Бывший принц Эндрю, брат короля Карла III, мог летать на встречи с финансистом на военных самолетах. Однако королевские ВВС хранят списки пассажиров лишь три месяца, после чего информация уничтожается, что лишило следствие значительной части информации о передвижениях подозреваемых. Теперь подтвердить или опровергнуть эти сведения практически невозможно, поскольку они исчезли.

В отличие от военной авиации, коммерческие перевозчики сохраняют данные до семи лет, что оставляет надежду найти альтернативные источники информации.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

После ареста Эндрю появилась информация, что бывшему принцу может грозить пожизненный срок. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.