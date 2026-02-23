Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генсек ООН рассказал о полномасштабной атаке на права человека 1 570

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генсек ООН рассказал о полномасштабной атаке на права человека
ФОТО: Youtube

Генсек ООН Гутерриш: верховенство закона уступает место верховенству силы.

В современном мире права человека подвергаются полномасштабной атаке. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш, передает Reuters.

«Верховенство закона вынуждено уступить место верховенству силы», — рассказал он.

Генсек ООН ссылается на нарушения международного права и жестокое обращение с гражданским населением в ходе конфликтов в Секторе Газа и на Украине.

Ранее директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что Европейский союз (ЕС) закрывает глаза на серьезные нарушения прав человека на Украине. Из-за этого, по его словам, нельзя говорить о вступлении Украины в Евросоюз даже в среднесрочной перспективе.

Читайте нас также:
#права человека #Украина #ООН #конфликты #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    24-го февраля

    он там красивый,поплакаться,посажелеть

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео