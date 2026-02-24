Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Известный голливудский актер покончил с собой 0 1834

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Известный голливудский актер покончил с собой

Американский актер Роберт Кэррадайн, известный по ролям в фильме "Месть ботаников" и сериале Disney "Лиззи Магуайр", скончался в возрасте 71 года.

Актер покончил с собой на фоне биполярного расстройства. Эту информацию подтвердили родственники, и попросили уважать их право на частную жизнь в период траура.

В официальном заявлении близкие отметили, что Кэррадайн на протяжении многих лет боролся с тяжелым психическим заболеванием. Родные подчеркнули, что он оставался светлым, талантливым и вдохновляющим человеком, и выразили надежду, что его история поможет привлечь внимание к проблеме стигматизации психических расстройств.

У актера остались трое детей, включая актрису Эвер Кэррадайн, известную по сериалу "Рассказ служанки".

Соболезнования семье выразили коллеги и партнеры по съемочной площадке. Актриса Хилари Дафф, сыгравшая его дочь в сериале "Лиззи Магуайр", написала в социальных сетях, что с теплотой вспоминает атмосферу поддержки и заботы на съемках и благодарна за годы совместной работы. По ее словам, известие о смерти актера стало для нее большим потрясением.

Актер Джейк Томас, исполнивший роль его экранного сына, также отметил, что Кэррадайн был яркой и неординарной личностью, талантливым артистом и человеком, с которым его связывают теплые воспоминания.

Роберт Кэррадайн родился в марте 1954 года в актерской семье. Его отец, Джон Кэррадайн, был известным актером театра и кино, а братья Дэвид и Кит Кэррадайн также сделали успешную карьеру в индустрии.

Свою карьеру в кино он начал в начале 1970-х годов, дебютировав в фильме The Cowboys. В дальнейшем он снялся в ряде заметных проектов, включая "Возвращение домой", "Злые улицы" Мартина Скорсезе и "Большая красная единица".

Наибольшую популярность актеру принесла главная роль в комедии "Месть ботаников" 1984 года. Позднее он появился в фильмах "Побег из Лос-Анджелеса" и "Джанго освобожденный", а в 2000-х годах запомнился зрителям по роли отца главной героини в сериале "Лиззи Магуайр". Последние работы актера относятся к концу 2010-х годов.

Читайте нас также:
#Голливуд #сериал #семья #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
4
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео