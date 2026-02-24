Американский актер Роберт Кэррадайн, известный по ролям в фильме "Месть ботаников" и сериале Disney "Лиззи Магуайр", скончался в возрасте 71 года.

Актер покончил с собой на фоне биполярного расстройства. Эту информацию подтвердили родственники, и попросили уважать их право на частную жизнь в период траура.

В официальном заявлении близкие отметили, что Кэррадайн на протяжении многих лет боролся с тяжелым психическим заболеванием. Родные подчеркнули, что он оставался светлым, талантливым и вдохновляющим человеком, и выразили надежду, что его история поможет привлечь внимание к проблеме стигматизации психических расстройств.

У актера остались трое детей, включая актрису Эвер Кэррадайн, известную по сериалу "Рассказ служанки".

Соболезнования семье выразили коллеги и партнеры по съемочной площадке. Актриса Хилари Дафф, сыгравшая его дочь в сериале "Лиззи Магуайр", написала в социальных сетях, что с теплотой вспоминает атмосферу поддержки и заботы на съемках и благодарна за годы совместной работы. По ее словам, известие о смерти актера стало для нее большим потрясением.

Актер Джейк Томас, исполнивший роль его экранного сына, также отметил, что Кэррадайн был яркой и неординарной личностью, талантливым артистом и человеком, с которым его связывают теплые воспоминания.

Роберт Кэррадайн родился в марте 1954 года в актерской семье. Его отец, Джон Кэррадайн, был известным актером театра и кино, а братья Дэвид и Кит Кэррадайн также сделали успешную карьеру в индустрии.

Свою карьеру в кино он начал в начале 1970-х годов, дебютировав в фильме The Cowboys. В дальнейшем он снялся в ряде заметных проектов, включая "Возвращение домой", "Злые улицы" Мартина Скорсезе и "Большая красная единица".

Наибольшую популярность актеру принесла главная роль в комедии "Месть ботаников" 1984 года. Позднее он появился в фильмах "Побег из Лос-Анджелеса" и "Джанго освобожденный", а в 2000-х годах запомнился зрителям по роли отца главной героини в сериале "Лиззи Магуайр". Последние работы актера относятся к концу 2010-х годов.