Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я не знаю» и подростковые капризы: Шепелев откровенно о сыне Платоне 0 506

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Я не знаю» и подростковые капризы: Шепелев откровенно о сыне Платоне

Ведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о трудностях в воспитании старшего сына Платона, которому исполнилось 12 лет.

Телеведущий отметил, что пубертат наследника проявляется в закрытости и игнорировании семейного расписания, например, сын отказывается ужинать вовремя.

«И классическая отговорка „я не знаю“ в ответ на любой мой вопрос», — добавил Шепелев в своём Telegram.

Телеведущий сам себе пообещал превзойти родителей как родитель, поэтому изучает литературу о переходном возрасте, чтобы лучше понимать поведение Платона, сына от Жанна Фриске.

«А пока — пожелайте мне удачи. И если читали что‑то дельное сами — кидайте в комментарии. Мне сейчас пригодится всё. Даже дыхательные практики», — добавил он с юмором.

источник

Читайте нас также:
#звезды #семья #подростки #воспитание #Жанна Фриске
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео