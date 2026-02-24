Ведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о трудностях в воспитании старшего сына Платона, которому исполнилось 12 лет.

Телеведущий отметил, что пубертат наследника проявляется в закрытости и игнорировании семейного расписания, например, сын отказывается ужинать вовремя.

«И классическая отговорка „я не знаю“ в ответ на любой мой вопрос», — добавил Шепелев в своём Telegram.

Телеведущий сам себе пообещал превзойти родителей как родитель, поэтому изучает литературу о переходном возрасте, чтобы лучше понимать поведение Платона, сына от Жанна Фриске.

«А пока — пожелайте мне удачи. И если читали что‑то дельное сами — кидайте в комментарии. Мне сейчас пригодится всё. Даже дыхательные практики», — добавил он с юмором.

