Можно ли замедлить метаболизм, если сократить калорийность питания?

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли замедлить метаболизм, если сократить калорийность питания?

Метаболизм действительно может замедлиться при резком ограничении калорий, но самостоятельно отследить эти изменения будет сложно. Обычно они незначительны, если только снижение веса не происходило слишком быстро.

 

Тем не менее, для достижения похудения необходима противоположная стратегия, так как большая мышечная масса способствует более высокому расходу калорий, что, в свою очередь, увеличивает скорость метаболизма. Ускорить его можно с помощью силовых тренировок и наращивания мышечной массы.

Что касается питания, то для эффективного снижения веса лучше выбирать цельные, необработанные продукты, преимущественно растительного происхождения. Вы не ошибетесь, если будете выбирать продукты без этикеток с составом. Самая полезная еда состоит из одного ингредиента, например: авокадо, чечевица, черника, брокколи, миндаль и так далее.

Если вы выбираете продукты с составом, отдавайте предпочтение тем, у которых он максимально короткий и понятный. Если в составе много незнакомых химических веществ, жиров, масел или различных видов сахаров, лучше отложить такой продукт в сторону.

Полезно ли интервальное голодание для здоровья кишечника?

Это всего лишь один из методов контроля калорийности рациона. Для одних людей он подходит, для других — нет. В интервальном голодании нет ничего магического.

Можно ли каждый день есть одно и то же?

Да, это вполне нормально. Разнообразие в рационе полезно, но его можно сосредоточить, например, на ужине.

Предположим, на завтрак вы будете есть цельные злаки, орехи и фрукты. На обед — салат, суп и тушеное мясо с овощами, фасолью или чечевицей. А на ужин можно каждый день готовить что-то новое!

