Курица проста в приготовлении, вкусна и сытна, а также содержит немного калорий. Более того, это мясо полезно для организма, особенно если знать, какие части птицы предпочтительнее.

Куриное мясо является самым популярным в мире. Оно прекрасно сочетается с овощами, различными гарнирами, а также используется в салатах, пирогах и других блюдах.

Кроме того, это мясо легко усваивается как взрослыми, так и детьми. По словам врача Александра Умнова, куриное мясо вполне можно есть каждый день, сообщает Doctorpiter.

Полезные свойства

Куриное мясо содержит:

витамины A, B, C, H;

калий;

магний;

цинк;

железо;

фосфор.

«Более жирные части, такие как бедра, способствуют омоложению кожи и укреплению ногтей и волос благодаря насыщенным кислотам, которыми они богаты», — отмечает эксперт.

Говоря о других видах мяса, стоит отметить, что они не обладают таким же полезным эффектом, как курятина, поскольку могут оказывать окисляющее воздействие на организм. Жареная говядина, свинина или баранина могут способствовать воспалительным процессам и старению кожи. Это не означает, что следует полностью отказываться от красного мяса — ешьте его, но в умеренных количествах, уточняет специалист.

Многие знают, что курица — это диетическое мясо, которое не добавит лишних килограммов, особенно если готовить ее правильно — например, тушить или запекать.

«Если вы не хотите есть другие виды мяса или жирные части курицы — бедра или голени с кожей, я рекомендую чаще включать в рацион куриную грудку и креветки. В курином мясе больше микроэлементов и витаминов, а в морепродуктах — макроэлементов. Таким образом, можно сбалансировать уровень натрия, калия, фосфора, серы и жирных кислот в организме», — говорит Александр Умнов.

Субпродукты — отдельная тема

В пользу мяса никто не сомневается, однако куриные субпродукты требуют осторожности и не должны входить в ежедневный рацион.

Например, куриные легкие и гузка содержат много паразитов и вредных бактерий, которые не уничтожаются даже при тщательной жарке или запекании. В куриных головах могут накапливаться вредные вещества, которые также не исчезают после приготовления.

Исключением является свежая куриная печень, богатая медью, витамином B12 и железом. Несмотря на все ее полезные свойства, печень следует употреблять в умеренных количествах.

«В этом субпродукте много холестерина, что может навредить людям с болезнями почек, язвой желудка или гастритом. Также стоит помнить, что куриную печень нельзя давать детям до трех лет», — подчеркивает Александр Умнов.

Еще один важный момент: куриная печень содержит много витамина A, который укрепляет иммунитет, поддерживает остроту зрения и способствует выработке коллагена, отвечающего за упругость и гладкость кожи.

Однако избыток этого витамина может привести к отравлению с неприятными последствиями:

* головокружение;

* мигрень;

* тошнота.

Кроме того, чрезмерные дозы витамина A негативно влияют на мозг и могут вызывать разрушение костной ткани у взрослых, а у детей — замедление роста. В связи с этим крайне важно не злоупотреблять продуктами, которые вам особенно нравятся — заботьтесь о своем здоровье, заключил врач.