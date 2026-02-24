Боль, скованность и напряжение в шее после долгой работы за компьютером и смартфоном — это не просто усталость, а распространённое состояние, которое в медиапространстве называют синдромом «компьютерной шеи». Оно возникает из-за длительного наклона головы вперёд и статической нагрузки на позвоночник, что может приводить к головным болям, ухудшению осанки и мышечному дискомфорту.

Синдром «компьютерной шеи» (англ. tech neck) развивается, когда человек в течение длительного времени держит голову наклонённой вперёд — например, при работе за компьютером или при длительном использовании смартфона. Такое положение создаёт повышенную нагрузку на мышцы шеи и верхнего отдела позвоночника, что может вызвать боль, скованность и усталость.

Эксперты отмечают, что постоянное напряжение шейных мышц при сидячем образе жизни может приводить не только к боли в области шеи и плеч, но и к распространению дискомфорта на верхнюю часть спины и головные боли напряжения — это подтверждается рекомендациями ортопедов и физиотерапевтов.

Кроме того, неправильная поза способствует мышечному перенапряжению и со временем может ухудшить осанку, а длительное статическое положение усиливает усталость мышц. Такое состояние сейчас встречается всё чаще, особенно среди людей, проводящих много времени перед экранами цифровых устройств.

Современные рекомендации специалистов включают простые, но эффективные меры для уменьшения напряжения: корректировку рабочего места так, чтобы экран находился на уровне глаз, регулярные перерывы каждые 30–60 минут и мягкие упражнения для шеи и плеч.

...Синдром «компьютерной шеи» — это актуальная проблема цифровой эпохи, но её можно предотвратить и облегчить с помощью правильной эргономики, регулярных перерывов и базовых упражнений для поддержания мышц шеи и верхней части спины. При усилении или хронических симптомах следует обратиться к специалистам для индивидуальной оценки и рекомендаций.