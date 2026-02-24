Baltijas balss logotype
Ваши ноги кричат о помощи: 3 тревожных сигнала варикоза 0 380

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Многие списывают усталость в ногах на долгий рабочий день или неудобную обувь, думая, что гимнастика и отдых всё исправят. Но за обычной усталостью могут скрываться серьёзные сосудистые проблемы.

Топ-3 тревожных сигнала

  • Усталость и тяжесть в ногах — даже после обычного дня.
  • Судороги или «звездочки» на коже — видимые признаки нарушения кровообращения.
  • Отеки к вечеру — особенно в области щиколоток и голеней.

Красные флажки у флеболога

  • Отказ проводить УЗИ сосудов ног.
  • Неправильные методы лечения, например назначение пиявок или только мазей вместо полноценной терапии.
  • Препятствия к современным методам, таким как лазерное лечение, особенно на этапе планирования беременности.

Что нельзя делать при варикозе

  • Использовать пиявки для лечения.
  • Делать горячую восковую эпиляцию.
  • Носить высокие каблуки ежедневно.

Почему важно не игнорировать сигналы

Своевременное обращение к флебологу позволяет:

  • избежать хирургического вмешательства,
  • предотвратить осложнения,
  • вернуть лёгкость походке и здоровье ног.

источник

#медицина #профилактика #усталость #лечение #симптомы #сосуды #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
