Многие списывают усталость в ногах на долгий рабочий день или неудобную обувь, думая, что гимнастика и отдых всё исправят. Но за обычной усталостью могут скрываться серьёзные сосудистые проблемы.
Топ-3 тревожных сигнала
- Усталость и тяжесть в ногах — даже после обычного дня.
- Судороги или «звездочки» на коже — видимые признаки нарушения кровообращения.
- Отеки к вечеру — особенно в области щиколоток и голеней.
Красные флажки у флеболога
- Отказ проводить УЗИ сосудов ног.
- Неправильные методы лечения, например назначение пиявок или только мазей вместо полноценной терапии.
- Препятствия к современным методам, таким как лазерное лечение, особенно на этапе планирования беременности.
Что нельзя делать при варикозе
- Использовать пиявки для лечения.
- Делать горячую восковую эпиляцию.
- Носить высокие каблуки ежедневно.
Почему важно не игнорировать сигналы
Своевременное обращение к флебологу позволяет:
- избежать хирургического вмешательства,
- предотвратить осложнения,
- вернуть лёгкость походке и здоровье ног.
Читайте нас также:
Оставить комментарий