Топ-3 рецепта блюд с тофу 0 109

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-3 рецепта блюд с тофу

Тофу — это соевый сыр, упоминания о котором известны более 2000 лет. Этот высокобелковый продукт считается полноценной заменой мясным изделиям. Он особенно популярен среди строгих вегетарианцев и любителей азиатской кухни.

 

Существует множество видов тофу: от мягкого и классического до твердого, с добавлением трав и пряностей, а также копченого. Разнообразие блюд, которые можно приготовить из этого продукта, впечатляет: запеканки, десерты, ризотто, омлеты, овощные рагу и жаркое. Сегодня мы предлагаем вам три варианта тофу-скрэмбла, который станет отличной альтернативой традиционному омлету на завтрак.

Омлет из тофу с помидорами

Для приготовления омлета вам понадобятся:

300 г мягкого тофу;
2 средних помидора;
1 луковица;
1 ст. л. оливкового масла;
щепотка карри, куркумы, тимьяна и перца;
соль по вкусу.
Нарежьте лук мелко и обжарьте его на оливковом масле в течение нескольких минут. Крошите тофу и добавляйте его вместе со специями к луку. Перемешивайте все ингредиенты, продолжая готовить на сковороде. В конце добавьте нарезанные помидоры, накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Через 3 минуты омлет будет готов! Подавайте с свежей зеленью.

Тофу-скрэмбл

Для второго варианта завтрака вам понадобятся:

300 г твердого тофу;
1/2 ст. л. оливкового масла;
щепотка куркумы и черного перца;
щепотка сушеного лука и чеснока;
соль по вкусу.

Разомните тофу вилкой и выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте минуту, затем добавьте остальные ингредиенты. Продолжайте обжаривать, помешивая, еще 5 минут, пока тофу не приобретет золотистый цвет.

Подавайте с салатом из свежих овощей.

Веганский омлет из тофу с картофелем

Для этого рецепта вам понадобятся:

450 г классического тофу;
1 большая картофелина;
пучок зеленого лука;
2 болгарских перца;
1 ст. л. оливкового масла;
2 зубчика чеснока;
2 ч. л. порошка чили;
соль по вкусу;
4 лепешки тортильи;
1/4 стакана натертой моцареллы;
8-10 томатов черри;
салат латук.

Нарежьте картофель мелкими кубиками и положите в сковороду с высокими бортиками, залейте водой и тушите на медленном огне 3-5 минут. Затем слейте основную часть жидкости и добавьте оливковое масло, мелко нарезанные зеленый лук и чеснок, а также порошок чили. Через пару минут добавьте нарезанный болгарский перец и соль. Перемешайте и продолжайте готовить, помешивая, еще 5-7 минут. Разомните вилкой тофу и добавьте его на сковороду, тушите до готовности, периодически помешивая. Подавайте с салатом.

P.S. Тофу

В завершение стоит подчеркнуть важный момент: тофу — это не только еда для вегетарианцев. Японские женщины часто используют соевый сыр в своих блюдах и утверждают, что благодаря этому они дольше сохраняют молодость и энергию. Однако мужчинам не рекомендуется злоупотреблять соевыми продуктами, так как они содержат много фитоэстрогенов — растительных аналогов женских половых гормонов, как, впрочем, и пиво. Тем не менее, по содержанию легкоусвояемого белка, а также витаминов группы B, меди, марганца и железа, тофу превосходит многие продукты животного происхождения. Кроме того, способность соевого сыра впитывать ароматы соседних ингредиентов позволяет создавать уникальные вкусовые сочетания.

Видео