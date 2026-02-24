Оливки способствуют здоровью сердца, предоставляют необходимые нутриенты для поддержки мозговой активности и помогают контролировать массу тела.

Оливки — это важный элемент средиземноморской кухни, сообщает Pinkvilla. Они содержат много мононенасыщенных жиров, мощных антиоксидантов, витаминов и минералов.

Какова польза оливок для здоровья?

1. Отличный источник клетчатки

Оливки являются хорошим источником пищевых волокон, которые способствуют улучшению пищеварительных процессов. Нерастворимые волокна значительно помогают при запорах, действуя как слабительное для желудочно-кишечного тракта. В то же время растворимые волокна выполняют роль пребиотиков, обеспечивая полезные кишечные бактерии необходимыми питательными веществами, что способствует здоровому пищеварению, укреплению иммунной системы, контролю уровня сахара в крови и борьбе с патогенами в кишечнике.

2. Обогащены пробиотиками

Оливки проходят процесс естественного молочнокислого брожения, что делает их богатым источником пробиотиков. Эти полезные бактерии улучшают здоровье кишечника, поддерживая правильный баланс пищеварительных ферментов и предотвращая размножение патогенных бактерий.

3. Высокое содержание антиоксидантов

Оливки обладают антиоксидантными свойствами благодаря высокому содержанию витаминов Е и С, каротиноидов и олеокантала, природного антиоксиданта, который по своим свойствам схож с ибупрофеном. Антиоксиданты помогают нейтрализовать повреждения клеток, вызванные свободными радикалами. Таким образом, регулярное употребление оливок может замедлить процессы старения, снизить риск рака, предотвратить повреждение печени, обеспечить противовоспалительные эффекты и защитить от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые недуги.

4. Способствуют улучшению здоровья сердца

Оливки содержат полезные мононенасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, полифенолы, витамин Е и липидные молекулы, которые уменьшают воспалительные процессы и уровень «плохого» холестерина.

5. Могут предотвратить рак

Олеуропеин, наиболее распространенный антиоксидант в оливках, подавляет рост раковых клеток.

6. Поддержка при когнитивных заболеваниях

Наличие олеокантала в оливках и оливковом масле связано со снижением вероятности возникновения хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и другие неврологические расстройства.

7. Улучшение состояния кожи и волос

Исследование, проведенное для изучения пользы оливок для кожи и волос у женщин, показало, что они помогают увлажнять и улучшать текстуру кожи, а также могут предотвратить появление акне и шрамов от него. Это связано с наличием в оливках полезных для кожи компонентов, таких как витамины С, Е и К, а также жиров.

Источник: 1001sovet