В год Красной Огненной Лошади у некоторых людей может возникнуть соблазн сделать ставку на инвестиции в драгоценные металлы — золото и серебро, а не в американский доллар, основываясь на январских тенденциях. 28 января цена на золото достигла $5 344,30, увеличившись на 23% с $4 345,80 — значения 31 декабря 2025 года. А серебро выросло с $72,17 в ту же дату на 63% к 29 января 2026-го, до $114,98.

Однако пока что прошел только один месяц 2026 года, а гонка еще долгая — так что попридержите коней и подумайте о долгосрочных последствиях. Извлеките февральский урок, поскольку цены стабилизировались ближе к значениям конца 2025 года: в феврале золото стоило $4 974,40, серебро — $77,00.

Прежде чем понять, как изменение переменных влияет на цены мировых валют и рынок драгоценных металлов, мы должны сначала понять, как работает это уравнение. В отличие от национальных валют — доллара, евро или иены, курсы которых колеблются в зависимости от геополитических решений, инфляции и экономической политики, драгоценные металлы, особенно золото и серебро, относительно стабильны. Они являются достойными инвестициями для защиты от экономической, политической и внешней неопределенности, поскольку, независимо от того, что происходит с текущими событиями, драгоценные металлы всегда существуют в качестве безопасного альтернативного товара. То есть поскольку валюты теряют ценность, они становятся более достойными инвестициями — что можно компенсировать включением золота и серебра в ваш портфель; валюты и драгоценные металлы имеют противоположную корреляцию. Теперь, когда мы понимаем, как работает формула, давайте подробнее рассмотрим три конкретные переменные и то, как их изменение влияет на уравнение.

Первая переменная, внешняя политика, больше всего влияет на принятие решений и даже риторику американского президента Дональда Трампа, оказывая критическое воздействие на противоположную корреляцию между долларом США и драгоценными металлами. Действия и риторика Трампа во внешней политике, особенно перед конференцией в Давосе середине января, были особенно агрессивными, что напугало лидеров, инвесторов и экономистов как внутри страны, так и за рубежом. Трамп арестовал и сверг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, национализирует и продает венесуэльскую нефть, угрожает военными действиями нынешнему руководству Ирана, агрессивно и враждебно добивается американской аннексии Гренландии и публично угрожает правительствам Кубы, Колумбии, Мексики и Канады. Он восстановил применение «доктрины Монро», которая гласит, что европейская колонизация недопустима в Западном полушарии. И несмотря на то, что речь в первую очередь идет об Америке, Трамп утверждает, что это касается и Гренландии. А это уже означает, что любое вмешательство на данную арену со стороны европейских государств будет рассматриваться как «враждебный акт».

Напоминаем, президент Трамп уже предпринял действия в отношении Венесуэлы, стянул военные ресурсы к Ирану и отказался исключить возможность военных действий по насильственному захвату Гренландии. Его слова, даже если они звучат как шутка, имеют серьезные последствия. Слишком многие люди приняли его риторику за чистую монету, ожидая потрясений во внешней политике. В результате ключевая переменная поспособствовала падению курса американского доллара в январе, что привело к компенсирующему скачку стоимости золота и серебра.

Вторая ключевая переменная — это экономическая политика, и здесь Трамп также оставляет след своей риторикой. После того, как несколько европейских союзников по НАТО, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию, направили войска в Гренландию в качестве демонстрации силы и публично выступили против американской аннексии Гренландии, президент США пригрозил этим странам введением с февраля заградительных пошлин. Это плюсом к угрозам повышения тарифов для государств, которые продолжают закупать российскую нефть, включая страны с самым большим населением в мире, которые в совокупности экспортируют продукцию на сумму более $600 миллиардов в Соединенные Штаты, Китай и Индию, основных потребителей российского бензина по сниженным ценам. Более того, президент Трамп артикулирует свою главную роль в выборе нового председателя ФРС, который бы поддержал его стремление снизить процентные ставки. Обычно когда инфляция растет, ФРС повышает процентные ставки, чтобы стимулировать сбережения; одностороннее требование к ФРС снизить процентные ставки может привести к тому, что инфляция превысит свой обычный уровень. Следовательно, неблагоприятные экономические условия ослабляют доллар, повышая стоимость драгоценных металлов.

Наконец, третьей переменной являются действия центральных банков ряда стран. Учитывая недавние действия американского правительства, в том числе выход из международных договоров, например Парижского соглашения, и превращение во все более непредсказуемого союзника по НАТО, несколько развивающихся стран пытаются избавиться от чрезмерной зависимости от американского доллара. Центральные банки Китая, Турции и Сербии — лишь некоторые из скупающих запасы золотых слитков и альтернативных серебряных изделий. Это приводит к росту цен в соответствии с основным правилом экономики — соотношением спроса и предложения. Конечно, запасы золота и серебра остаются прежними, но поскольку правительства и другие заинтересованные стороны стремятся приобрести драгоценные металлы для защиты от американского доллара и, особенно, для снижения зависимости от него, цены, естественно, растут.

Итак, учитывая влияние этих трех переменных, мы теперь понимаем, почему цены на золото и серебро достигли рекордных максимумов в конце января 2026 года. Почему же тогда они упали в феврале? Ответ прост: с тех пор две из трех наших переменных стабилизировались на уровнях, существовавших до 2026 года. На конференции в Давосе в середине января президент Трамп пообещал, что военная сила не рассматривается при приобретении Гренландии, а также устранил угрозу введения пошлин для европейских стран НАТО, которые направили войска в Гренландию. Кроме того, Индия совсем недавно пообещала прекратить закупки российской нефти и вместо этого перейти на венесуэльскую нефть, поэтому он также отменил соответствующие тарифы. Вместо того, чтобы нападать на Иран, президент Трамп сегодня проводит ядерные переговоры с его руководством. Что касается ФРС, то президент Трамп назначил Кевина Уорша, члена Совета управляющих ФРС, на пост главы Федеральной резервной системы, который считается относительно традиционным, опытным и надежным кандидатом. Таким образом, только третья переменная, покупка золота и серебра центральными банками развивающихся стран, остается на прежнем уровне, что объясняет, почему цены на золото и серебро сегодня все еще немного выше, чем в конце 2025 года, — но значительно ниже, чем в январе.

Будем надеяться, что президент Трамп теперь лучше понимает и осознает, как его действия, угрозы и даже шутки влияют на международную экономику. Он зарекомендовал себя как темпераментный лидер, часто действующий на эмоциях, — а логика и обдумывание последствий часто приходят к нему позже. Тот факт, что он предпринял шаги по деэскалации разных ситуаций, является обнадеживающим признаком; по крайней мере, президент или его советники понимают и осознают долгосрочные последствия своих действий.

Все это может снова измениться. Возможно, Соединенные Штаты все-таки предпримут внезапное нападение на Иран. Или применят военную силу для враждебной аннексии Гренландии. Или начнут новый раунд тарифов, которые затем не отменят. Однако на данный момент и американский доллар, и драгоценные металлы находятся в более выгодном положении, чем обычно. Так что если вы выиграете золотую или серебряную медаль на Олимпийских играх, берегите ее, демонстрируйте, храните как сувенир и трофей. Однажды она может может стать настолько ценной, что вам придется ее продать, — но, как мы говорим богу смерти в «Игре престолов»: «Не сегодня!»