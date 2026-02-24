Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолётов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

16 февраля истребители вылетали для идентификации российского самолёта-разведчика Ил-20М и истребителя Су-30.

Последние летели с выключенными радиолокационными ответчиками, без планов полёта, но поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

Между тем 19 февраля был совершён вылет для опознания двух штурмовиков Су-24М; для распознавания тех же двух бортов истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух и 21 февраля.

В обоих случаях они летели с выключенными радиолокационными ответчиками, без планов полёта и не поддерживали радиосвязь.

20 февраля истребители вылетали для распознавания российского самолета-разведчика Ил-20, который поддерживал радиосвязь с РЦУП, но летел с выключенным радиолокационным ответчиком и без плана полёта.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.