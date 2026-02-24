На северо-востоке США бушует мощная снежная буря, из-за которой миллионы людей остаются дома, парализовано движение, а также не работают школы и многие предприятия, пишет LETA со ссылкой на AP.

Метеорологи сообщили, что это самая сильная снежная буря в регионе за последние десять лет. В некоторых местах выпало более 60 сантиметров снега, а в Род-Айленде высота снежного покрова превысила 90 сантиметров.

Из-за метели в понедельник была закрыта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке, Филадельфии и других городах, а также в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.

В отдельных районах не ходит общественный транспорт.

По данным сайта отслеживания авиарейсов FlightAware, в понедельник в США были отменены более 5600 рейсов, а во вторник — около 2000.

В понедельник вечером без электроснабжения оставались более 430 000 домохозяйств и предприятий, свидетельствуют данные сайта PowerOutage.

Между тем метеорологи прогнозируют, что к концу недели северо-востока США достигнет еще одна мощная снежная буря.