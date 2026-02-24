В ходе операции мексиканской армии, в которой был убит наркобарон Немесио "Эль Менчо" Осегера, и последовавшей за ней волны насилия погибли по меньшей мере 74 человека, сообщил в понедельник министр безопасности Омар Гарсия Арфуч, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Среди погибших — 25 офицеров Национальной гвардии.

59-летний лидер картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Осегера в воскресенье был ранен в столкновении с военными в городе Тапальпа штата Халиско и умер во время транспортировки самолетом в Мехико. Армия пыталась задержать Осегеру, за поимку которого была объявлена награда в 15 миллионов долларов.

Боевики CJNG, мстя за нападение на своего босса и его смерть, в нескольких штатах поджигали автомобили и блокировали ими дороги. Они также атаковали банки, автозаправочные станции и магазины.

В понедельник правительство заявило, что ситуация вновь находится под контролем.

"Мексика спокойна. Мы проснулись без каких-либо дорожных блокад, и вся активность восстановлена", — заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Президент подчеркнула, что в операции армии участвовали только вооруженные силы Мексики. Однако операция проводилась с использованием наряду с мексиканской оперативной информацией также "дополнительной информации" от ведомств США.

В ходе операции в городе Тапальпа штата Халиско были убиты восемь бандитов, сообщило Министерство обороны Мексики. Силы безопасности также конфисковали бронемашины и оружие, в том числе ракетную установку, способную сбивать вертолеты или самолеты.

Насилие после смерти Осегеры затронуло около 20 из 32 штатов Мексики, сообщили СМИ. Несколько иностранных посольств в Мехико призвали своих граждан соблюдать осторожность.

Бывший полицейский Осегера возглавлял CJNG с момента основания этого картеля в 2011 году. В преступном мире Мексики его прозвали "Сеньор де лос Гальос" за любовь к петушиным боям.

Возглавляемый им картель является транснациональной организацией, связи которой простираются до Китая и Австралии. Картель занимается не только контрабандой фентанила, но и причастен к вымогательству, контрабанде мигрантов, краже нефти и других полезных ископаемых, а также незаконной торговле оружием.