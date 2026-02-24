Мужчина во вторник утром в центре Москвы привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским патрульным автомобилем, убив одного сотрудника полиции и ранив еще двоих, при этом сам также погиб в результате взрыва, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел около 0:05 во вторник (23:05 понедельника по латвийскому времени) на площади Савеловского вокзала, говорится в заявлении Министерства внутренних дел России, опубликованном в приложении Telegram.

Савеловский вокзал на севере Москвы является одним из главных железнодорожных узлов российской столицы.

Взрывное устройство сработало, когда мужчина приблизился к сотрудникам дорожной полиции, находившимся в патрульной машине. Автомобиль получил значительные повреждения, но не загорелся.

Место происшествия было оцеплено полицией, туда были направлены несколько машин скорой помощи.

Изначально Министерство внутренних дел сообщило, что подрывник скрылся. Однако вскоре он был найден мертвым при осмотре места происшествия и изучении записей камер наблюдения.

Власти не предоставили подробной информации о взрывном устройстве или мотивах подрывника. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство сотрудника полиции и незаконного хранения взрывчатых веществ.

В декабре 2025 года на юге Москвы двое полицейских погибли в результате взрыва, когда пытались задержать подозрительного человека у своего автомобиля. Это произошло недалеко от места, где несколькими днями ранее был убит генерал российской армии.

Во вторник исполняется четыре года со дня повторного вторжения России в Украину. За время этой войны на территории России произошло несколько убийств должностных лиц российской армии.