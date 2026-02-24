Baltijas balss logotype
«Мы ведь это говорили, но как нас ругали!» Инга Ванага о провале «Школы 2030» 3 3113

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы ведь это говорили, но как нас ругали!» Инга Ванага о провале «Школы 2030»
ФОТО: LETA

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, комментируя в эфире TV24 выявленные Государственным контролем недостатки в основном образовании, заявила, что LIZDA еще в то время, когда в Латвии начали работать над новой образовательной реформой и стандартом «Школа 2030», указывала на зоны риска.

Пересматривать содержание обучения и выстраивать связь между учебными предметами — это хорошо, считает Ванага, однако «мы уже тогда говорили — как вы можете реализовать такую реформу, если нет достаточных и соответствующих учебных средств, которые являются базовым ресурсом как для ученика, так и для учителя», — отметила глава LIZDA. Ванаге непонятно, как это можно реализовать, поскольку это требует индивидуализированного подхода, а у учителя при его нагрузке на это нет времени, и именно за сбалансированную нагрузку педагоги в свое время выходили на улицы, сообщает nra.lv.

«Мы ведь это говорили, но как нас ругали! Даже те родительские организации, которые были привлечены и были очень дружелюбны к министерству, к тогдашнему министру образования. LIZDA и также Союз самоуправлений Латвии критиковали. Старые, застойные, желающие детям плохого — как только нас ни называли. И что мы видим сегодня? Где мы находимся? Даже сегодня нет всех необходимых учебных средств», — сказала Ванага.

Глава профсоюза выражает недоумение: если нет времени и учебных материалов, при этом многие учителя были вынуждены разрабатывать учебные пособия, жертвуя своим временем, параллельно шла более активная реформа инклюзивного образования, а к этому добавились новая система оценивания и бюрократическая нагрузка, зафиксированная Государственным контролем, — по сути это все те вопросы, которые LIZDA поднимала ранее.

Ванага не согласна с Министерством образования и науки, что сейчас не следует искать виновных. По мнению главы LIZDA, те, кто тогда сидел за столом переговоров и реформ, не должны сегодня находиться на этих позициях и устраивать очередные «аттракционы». То, что мы видим сейчас, — это последствия непродуманной реформы без необходимых ресурсов, и это горькая правда, которая должна стать уроком для будущих реформ, подчеркнула Ванага.

#образование #министерство образования #критика
Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Все правильно! Любое образование в Латвии должна стать достоянием только богатых людей.

    5
    1
  • 010725
    010725
    24-го февраля

    Классический пример. Методик обучения латышскому как родному, но для тех у кого он не родной, нет. Купить негде, нет на свете . А вот методика счавкать любой бюджет, хоть на рельсы, хоть на школы, вот она есть. Но без рельсы до Ревеля обойдемся. А кто детям эти уже скоро как десять лет вернет? Может, они потому к Эпштейну не ездили, что здесь могли над детьми издеваться? Не электрошок, но зато над всеми.

    6
    1
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    Ни вы одни. Все учителя ругали, но разве чиновники разворовывающие бюджет образования, кого то слушали. Они припали к кормушке на пару лет и нужно срочно от туда урвать, сколько успеют. Вот всех этих реформаторов в тюрьму посадить, то следующие может и остереглись. Они же все временные ни одной организацией не контролируемы, почему не воровать?

    43
    1
Читать все комментарии

Видео