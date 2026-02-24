Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, комментируя в эфире TV24 выявленные Государственным контролем недостатки в основном образовании, заявила, что LIZDA еще в то время, когда в Латвии начали работать над новой образовательной реформой и стандартом «Школа 2030», указывала на зоны риска.

Пересматривать содержание обучения и выстраивать связь между учебными предметами — это хорошо, считает Ванага, однако «мы уже тогда говорили — как вы можете реализовать такую реформу, если нет достаточных и соответствующих учебных средств, которые являются базовым ресурсом как для ученика, так и для учителя», — отметила глава LIZDA. Ванаге непонятно, как это можно реализовать, поскольку это требует индивидуализированного подхода, а у учителя при его нагрузке на это нет времени, и именно за сбалансированную нагрузку педагоги в свое время выходили на улицы, сообщает nra.lv.

«Мы ведь это говорили, но как нас ругали! Даже те родительские организации, которые были привлечены и были очень дружелюбны к министерству, к тогдашнему министру образования. LIZDA и также Союз самоуправлений Латвии критиковали. Старые, застойные, желающие детям плохого — как только нас ни называли. И что мы видим сегодня? Где мы находимся? Даже сегодня нет всех необходимых учебных средств», — сказала Ванага.

Глава профсоюза выражает недоумение: если нет времени и учебных материалов, при этом многие учителя были вынуждены разрабатывать учебные пособия, жертвуя своим временем, параллельно шла более активная реформа инклюзивного образования, а к этому добавились новая система оценивания и бюрократическая нагрузка, зафиксированная Государственным контролем, — по сути это все те вопросы, которые LIZDA поднимала ранее.

Ванага не согласна с Министерством образования и науки, что сейчас не следует искать виновных. По мнению главы LIZDA, те, кто тогда сидел за столом переговоров и реформ, не должны сегодня находиться на этих позициях и устраивать очередные «аттракционы». То, что мы видим сейчас, — это последствия непродуманной реформы без необходимых ресурсов, и это горькая правда, которая должна стать уроком для будущих реформ, подчеркнула Ванага.