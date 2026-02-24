Сегодня исполняется четыре года со дня повторного вторжения России в Украину, что вызвало крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и конца устроенной главой РФ Владимиром Путиным кровавой бойни по-прежнему не видно, пишет LETA со ссылкой на AP.

Хотя при посредничестве Вашингтона начались трехсторонние переговоры представителей Украины, США и России, они фактически не принесли никаких результатов, поскольку Москва не отказывается от своих абсурдных требований и не демонстрирует подлинного желания прекратить войну.

Согласно январскому докладу американского аналитического центра «Центр стратегических и международных исследований» (CSIS), обе стороны потеряли в ходе боевых действий 1,8 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Россия в период с февраля 2022 года по декабрь 2025 года потеряла 1,2 миллиона военнослужащих, в том числе 350 000 погибшими. Это крупнейшие потери, понесенные какой-либо великой державой со времен Второй мировой войны.

По оценке CSIS, Украина потеряла от 500 000 до 600 000 военнослужащих, в том числе 140 000 погибшими.

Между тем Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 14 999 мирных жителей Украины, убитых российскими захватчиками, однако признает, что реальное число погибших, вероятно, выше. Более 40 600 гражданских лиц получили ранения. Среди убитых — как минимум 763 ребенка.

Прошлый год стал самым кровавым для гражданского населения с 2022 года. В 2025 году в Украине погибли 2514 мирных жителей, а 12 142 получили ранения, что на 31% больше, чем в 2024 году.

Согласно данным американского Института изучения войны, Россия оккупировала 19,1% территории Украины, включая Крымский полуостров и часть Донбасса, которые были захвачены еще до 2022 года. В прошлом году захватчикам удалось занять лишь 0,79% украинской территории, несмотря на большие потери в живой силе и технике.

Тем временем западная помощь Украине в прошлом году сократилась на 13% по сравнению со средним ежегодным объемом поддержки в период с 2022 по 2024 год, свидетельствуют оценки Кильского института.

После возвращения в Белый дом в январе прошлого года президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, финансируемую за счет средств Соединенных Штатов. Европейские страны, стремясь компенсировать этот дефицит, в 2025 году увеличили военную помощь на 67%.

В то же время международная гуманитарная и финансовая помощь Украине по сравнению с тремя предыдущими годами в прошлом году сократилась на 5%.

До войны население Украины превышало 40 миллионов человек, однако в результате российской агрессии 5,9 миллиона украинцев покинули свою страну. Около 5,3 миллиона из них нашли убежище в Европе, свидетельствуют данные, опубликованные в феврале офисом ООН в Украине.

Еще 3,7 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома, обосновались в других регионах Украины.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, российские агрессоры с начала повторного вторжения и по 11 февраля текущего года совершили 2851 атаку, затронувшую систему здравоохранения Украины. В том числе было нанесено 2347 ударов по медицинским учреждениям, машинам скорой помощи и складам медикаментов.