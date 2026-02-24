В Улброке очевидцы заметили нетрезвую женщину, которая приехала к магазину и после совершения покупок собиралась продолжить путь на автомобиле. Осознав серьезность ситуации, люди вмешались и задержали водительницу. Это потребовало усилий и риска для собственного здоровья.

Водитель автомобиля Toyota подъехала к магазину в Улброке около семи часов, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Так сказать, вовремя, чтобы успеть приобрести крепкий алкоголь. Машину она припарковала прямо у входа, а пассажирка направилась в торговую точку.

Уже тогда стоявшие рядом с автомобилем мужчины заметили, что с водительницей что-то не так. Когда из магазина вышла подруга женщины с бутылками в руках, окружающие стали еще более встревоженными. Люди наблюдали, что будет делать водитель, и вмешались в момент, когда поняли — женщины собираются продолжить путь. К ситуации подключились и другие посетители магазина, однако женщина довольно решительно продолжила движение, несмотря на то что несколько мужчин встали перед ее автомобилем. Один из них через открытое окно попытался вырвать ключи из замка зажигания, но водитель решила, что это подходящий момент увеличить скорость.

Тем не менее компании мужчин удалось остановить автомобиль, хотя сам момент задержания на камеры не попал. После этого был сделан звонок сотрудникам муниципальной полиции.

Прибыв на место происшествия, муниципальные полицейские увидели, что и пассажирка, и водитель находятся в состоянии алкогольного опьянения.

На место также прибыли сотрудники Государственной полиции, которые попросили женщину пройти проверку на алкотестере.

В выдыхаемом воздухе женщины было зафиксировано 2,2 промилле, и водитель лишилась прав.