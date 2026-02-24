Заболевания сердца могут вызывать характерные изменения внешности. Именно благодаря им врачи порой получают подсказки о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента задолго до постановки диагноза.

Многих удивляет, что сердце, скрытое глубоко внутри грудной клетки, способно менять внешность. Каким образом наши глаза, губы, руки и ноги могут рассказать о здоровье главного мотора человеческого организма, объяснила Валентина Байдина — ведущий врач-кардиолог, терапевт.

1. Цианоз

Цианоз — это состояние, при котором кожа приобретает синеватый оттенок. Чаще всего синюшность сначала проявляется на губах, но затем может распространяться и на другие участки: пальцы, кончик носа, ушные раковины.

Симптом возникает, когда из-за нарушения насосной функции сердца в тканях накапливается обедненная кислородом венозная кровь. Такое происходит при сердечной недостаточности и ряде пороков сердца — врожденных или приобретенных.

2. Покраснения на лице

Румянец время от времени может появляться у любого человека, в том числе у совершенно здорового. Другое дело, когда краснота на лице присутствует практически постоянно. Это уже может косвенно указывать на гипертоническую болезнь. Особенно если покраснение кожи сопровождается частыми головными болями, головокружениями и пульсацией в висках.

Отдельно выделяют феномен «митральной бабочки» — характерный румянец розовато-сливового цвета, который возникает в области переносицы, крыльев носа и щек. Это типичный признак митрального стеноза — кардиологического порока, при котором сужается отверстие между левым предсердием и желудочком.

3. Набухание шейных вен

У здорового человека яремные вены на шее малозаметны. Однако при проблемах с сердцем они могут расширяться, а их пульсация становится видна невооруженным глазом. Это может указывать на снижение функций правых отделов сердца, например при правожелудочковой сердечной недостаточности.

У пациентов с таким диагнозом кровь начинает хуже продвигаться к легким и застаивается в большом круге кровообращения. Давление в центральных венах повышается, и яремные вены становятся рельефными и выпуклыми.

4. Изменение формы пальцев и ногтей

Нарушения в работе сердца могут отражаться в изменениях внешнего вида рук. Например, когда пальцы утолщаются на кончиках (синдром «барабанных палочек»), а ногти выгибаются и приобретают форму «часовых стекол». Такое происходит, когда тканям долгое время не хватает кислорода из-за нарушенного кровообращения.

Изменения развиваются постепенно и чаще встречаются при врожденных пороках сердца или тяжелых заболеваниях, которые сопровождаются стойким кислородным голоданием.

5. Отеки ног

Проблемы с сердцем нередко дают о себе знать отеками на ногах. Они могут локализоваться в области стоп, голеней и голеностопа. Отеки часто усиливаются к вечеру (например, дают о себе знать следами от резинки, когда человек снимает носки перед сном).

Симптом возникает, когда сердце перестает справляться с перекачиванием крови, например при сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца или пороках клапанов. В результате кровь начинает застаиваться в венозной системе, а жидкость — выходит в окружающие ткани и скапливается в нижних конечностях.

6. Увеличение живота (асцит)

При тяжелых нарушениях работы сердца жидкость может накапливаться не только в ногах, но и в брюшной полости. Это состояние называют асцитом. Живот постепенно увеличивается в объеме, появляется чувство тяжести и дискомфорта. Пациент также может испытывать одышку из-за давления живота на диафрагму.

7. Бледность кожи

Еще один характерный симптом — выраженная бледность кожи и слизистых. Он возникает, когда сердце перекачивает кровь недостаточно эффективно и приток крови к коже уменьшается. Организму приходится перераспределять кровоток: большая часть его часть достается жизненно важным органам, а ткани на периферии получают меньше кислорода. Бледность при заболеваниях сердца обычно сопровождается быстрой утомляемостью и одышкой.

Не только сердце…

Важно понимать, что поставить диагноз на основании одних лишь изменений во внешности нельзя. Синюшность кожи, отеки, краснота на лице могут проявляться не только при болезнях сердца, но и при заболеваниях дыхательной системы, болезнях почек или нарушениях обмена веществ. Так что при любых подозрительных симптомах лучше сразу обратиться к врачу и пройти обследование. Это поможет определить точную причину изменений и вовремя начать лечение.