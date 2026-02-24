Президент Литвы Гитанас Науседа получил бытовую травму и оказался в больнице, где провел ночь, ему была проведена операция.

Как информирует канцелярия президента соседней страны, в больнице была проведена операция на левом предплечье, полученная травма характеризуется как рваная рана, сообщает tv3.lv.

В понедельник утром Науседа был выписан из больницы и вместе с сопровождающим персоналом вернулся домой. В ближайшие дни президент будет работать дистанционно.

Науседа вернулся из больницы в свой роскошный дом в региональном парке Павильняй еще до полудня, избегая общения с журналистами. Сотрудники охраны вынесли из автомобиля сумки президента и сопроводили главу государства в дом, где его уже ждал домашний пес Грикис.

Президент вернулся домой без многочисленной свиты. В настоящее время глава государства не комментирует общественности состояние своего здоровья. Травму Науседа получил дома.

После операции президент провел ночь под наблюдением медиков.

На травму президента отреагировала премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Еще в понедельник утром она заявила, что не успела поговорить с Науседой.

«Ах, я ничего не знаю… Действительно не знаю. Признаюсь, только утром, взяв телефон, это увидела. Поэтому даже не знаю, какая именно это травма. Скорее всего, знаете, как бывает — быт остается бытом. Если ты активный человек и что-то делаешь и дома, то, очевидно, случаются разные происшествия», — сказала премьер-министр.

Как и при каких обстоятельствах произошла бытовая травма Науседы, канцелярия президента пока не раскрывает.