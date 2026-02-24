Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Литвы получил травму дома и оказался на операционном столе 0 382

В мире
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Литвы получил травму дома и оказался на операционном столе

Президент Литвы Гитанас Науседа получил бытовую травму и оказался в больнице, где провел ночь, ему была проведена операция.

Как информирует канцелярия президента соседней страны, в больнице была проведена операция на левом предплечье, полученная травма характеризуется как рваная рана, сообщает tv3.lv.

В понедельник утром Науседа был выписан из больницы и вместе с сопровождающим персоналом вернулся домой. В ближайшие дни президент будет работать дистанционно.

Науседа вернулся из больницы в свой роскошный дом в региональном парке Павильняй еще до полудня, избегая общения с журналистами. Сотрудники охраны вынесли из автомобиля сумки президента и сопроводили главу государства в дом, где его уже ждал домашний пес Грикис.

Президент вернулся домой без многочисленной свиты. В настоящее время глава государства не комментирует общественности состояние своего здоровья. Травму Науседа получил дома.

После операции президент провел ночь под наблюдением медиков.

На травму президента отреагировала премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Еще в понедельник утром она заявила, что не успела поговорить с Науседой.

«Ах, я ничего не знаю… Действительно не знаю. Признаюсь, только утром, взяв телефон, это увидела. Поэтому даже не знаю, какая именно это травма. Скорее всего, знаете, как бывает — быт остается бытом. Если ты активный человек и что-то делаешь и дома, то, очевидно, случаются разные происшествия», — сказала премьер-министр.

Как и при каких обстоятельствах произошла бытовая травма Науседы, канцелярия президента пока не раскрывает.

Читайте нас также:
#Литва #здравоохранение #медицина #президент #травма #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
1
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео