Черный маникюр — это бессмертная классика. Но мы прекрасно понимаем, что ходить с одним и тем же цветом ногтей на девичьи посиделки несколько месяцев подряд — не комильфо. Да и рано или поздно черный цвет все равно надоест, такая уж женская натура. Что делать, если вам совсем не хочется переходить на «светлую» сторону? Искать альтернативы среди темных лаков. Их, кстати, предостаточно, и мы собрали для вас 7 вариантов.

Мерло

Это и название вина, и глубокого насыщенного винного оттенка. Кстати, винные лаки вот уже в тренде несколько лет подряд. Выглядит шикарно, подходит обладателям ногтей любой длины и формы. Правда, особенно дорого смотрится на коротком квадрате. Мерло можно использовать соло или замиксовать с другими оттенками. Лучше, конечно, со светлыми (слоновая кость или молочный), но и с насыщенными темными тоже будет смотреться интересно.

Глубокий бордовый

Нет, это не еще один вариант винного. Тут скорее что-то среднее между черным и красными оттенками. Не у каждого мастера будет такой лак в наличие, потому что может выглядеть несколько пугающим и намекать на слет вампиров и ведьм. Но почему бы не попробовать? Особенно, если в вашем офисе нет никакого дресс-кода.

Благородный шоколад

Олицетворяет собой тепло, элегантность и стабильность. Оттенок довольно насыщенный и не один сезон упрямо стоит столпом в числе фаворитов в нейл-арте. Кстати, благородный шоколад невольно отсылает нас к естественным материалам (дерево, земля, кожа), поэтому особенно понравится любителям природы. Ну и сладкоежкам, естественно.

Индиго

Разновидность синего цвета, нечто средне между темно-синим и фиолетовым. Маникюр индиго самодостаточный и очень стильный, поэтому не нуждается в мелких рисунках и других деталях. Глубина оттенка завораживает и даже гипнотизирует. Под определенным освещением даже похож на черный, поэтому себе вы не изменяете.

Ежевика

На саму ежевику он не похож, которая больше стремится к глянцевому черному. Ежевичный оттенок лака больше передает вид переработанных ягод, которые окрашены в темно-бордово-фиолетовый цвет. На ногтях смотрится дорого и точно станет одним из ваших фаворитов наравне с классическим черным.

Глубокий изумруд

Он словно вдыхает свежесть в классический темный маникюр, делая образ необычным и запоминающимся. Изумрудный цвет ассоциируется с природой и роскошью драгоценных камней, при этом остается строгим и подходящим под офисный дресс-код. Чтобы добавить маникюру еще больше ювелирности, можно покрыть его шиммером. Ногти будут переливаться и блестеть, как настоящий изумруд.

Графитовый

Оттенков серого — огромное количество. Если верить писательнице Э. Л. Джеймс и ее эротическому бестселлеру, то 50. Есть грязные оттенки, есть благородные и глубокие. Графитовый как раз такой. Он глубже и мягче, чем классический черный, создает впечатление утонченности и строгости без чрезмерной мрачности. Кстати, верхний топ может быть любым: и глянцевым, и матовым, и с блестками. Каждый раз графит будет смотреться по-разному.