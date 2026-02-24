Латвия отстает от Эстонии по количеству иностранных гостей, но еще более заметно - по числу местных туристов, пишет Diena.

Жители Эстонии в 2025 году путешествовали по своей стране активнее, чем латвийцы - такой вывод позволяет сделать официальная статистика двух стран.

В латвийских объектах для ночлега в 2025 году остановились 2,8 млн туристов, из которых 1,7 млн были иностранными гостями и 1,1 млн - местными путешественниками. В Эстонии в прошлом году ночевали почти 3,7 млн туристов, среди которых 1,95 млн - иностранцы и 1,74 млн - местные жители. Такие данные публикуют Центральное статистическое управление Латвии и эстонское статистическое управление "Statistics Estonia".

Из этих данных следует, что необходимо не только популяризировать Латвию за рубежом как туристическое направление, но и более активно побуждать местных жителей путешествовать по родной стране. В Эстонии, где население меньше, чем в Латвии (около 1,36 млн против 1,86 млн), туризм среди местных жителей развивается активнее. Возможно, этому способствуют сильные традиции внутреннего туризма и привлекательность местных предложений - достопримечательности, мероприятия, объекты для ночлега и питания.

В 2025 году средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в латвийских туристических объектах составила 1,8 ночи, как и в 2024 году. Средняя продолжительность пребывания латвийцев была чуть короче - 1,7 ночи, и по сравнению с 2024 годом изменений тоже не произошло. Эти показатели свидетельствуют о том, что поездки по Латвии в среднем длятся два-три дня. Уже много лет не удается добиться существенного увеличения продолжительности путешествий.

Представители туристической отрасли отмечают, что многие жители Латвии и гости из соседних стран Балтии проводят у нас продленные выходные: приезжают в пятницу вечером и уезжают в воскресенье, либо приезжают в субботу и уезжают в понедельник утром. Туристы из дальних стран во время одной поездки часто посещают Латвию, Литву и Эстонию, и каждой из стран уделяют по два-три дня, а все путешествие длится около недели-десяти дней.