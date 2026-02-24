АО «Talsu autotransports» из-за нехватки водителей во вторник отменило в общей сложности 10 автобусных рейсов в направлении Елгавы, свидетельствует информация на сайте Дирекции автотранспорта, пишет ЛЕТА.

Во вторник компания отменила рейс по маршруту Елгава–Салдус, запланированный на 6:28, рейс Елгава–Элея–Пилсрундале–Бауска на 7:20, рейс Варпа–Тушки–Елгава на 7:23, рейс Бауска–Пилсрундале–Бервирцава–Элея–Елгава на 9:00, а также рейс Салдус–Елгава на 9:55.

Также компания отменила рейс Елгава–Вирцава на 14:15, рейс Вирцава–Елгава на 14:40, рейс Елгава–Ошас–Сталгене–Елгава на 15:15, рейс Елгава–Валгунде–Тирели (улица Ригас) на 17:40, а также рейс Тирели (улица Ригас)–Валгунде–Елгава на 18:20.

Как сообщалось, в 2024 году АО «Talsu autotransports» работало с оборотом 9,599 млн евро, что на 31,1% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании сократилась на 0,5% — до 966 764 евро.

Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 218 809 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Истинным бенефициаром «Talsu autotransports» является Янис Эрнест Нейманис.