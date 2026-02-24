На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за изменение маршрута 43-го автобуса Риги с направлением через Пиньки, пишет ЛЕТА.

Автор инициативы Кристиан Эрнест Каулиньш указывает, что для жителей Пиньки, Себруциемса, Скардциемса, Викули и прилегающих территорий Марупского края доступность общественного транспорта является недостаточной. Ближайшая регулярная остановка для части жителей — «Meistaru iela» в Пиньки, которая находится примерно в 30–50 минутах ходьбы. Это существенно ограничивает мобильность пожилых людей, молодежи и семей, подчеркивает Каулиньш.

Он также утверждает, что существующие маршруты №4 и №32 курсируют сравнительно редко, при этом время их отправления часто совпадает, из-за чего после пропуска одного рейса следующий доступен лишь через длительное время.

В то же время на отдельных участках маршрута 43-го автобуса Абренес иела — Скулте пассажиропоток якобы сравнительно невелик.

«Этой инициативой мы хотим изменить существующую ситуацию, оптимизировав маршрут №43 и обеспечив доступность общественного транспорта для упомянутых населенных пунктов без создания нового маршрута», — отмечают авторы инициативы.

Инициаторы сбора подписей указывают, что эти изменения существенно улучшили бы доступность общественного транспорта в Себруциемсе, Скардциемсе и Викули, сократили бы необходимость длительной пешей ходьбы до остановки. Также изменения повысили бы мобильность пожилых людей, школьников и работающих, способствовали бы равному доступу к общественному транспорту на территории края.

Местные жители считают, что продление маршрута позволило бы эффективнее использовать существующий маршрут №43 без дополнительных затрат на создание нового маршрута, а также сократило бы использование частных автомобилей и способствовало бы устойчивой мобильности.

«Это практичное и общественно значимое решение, которое улучшает качество жизни без существенной финансовой нагрузки для самоуправления или государства», — говорится в инициативе, авторы которой предлагают также возможные остановки.

Инициатива предназначена для подачи в самоуправление Марупского края.