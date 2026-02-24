Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подписи за транспорт: жители Пиньки добиваются продления 43-го автобуса 0 3779

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подписи за транспорт: жители Пиньки добиваются продления 43-го автобуса
ФОТО: LETA

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за изменение маршрута 43-го автобуса Риги с направлением через Пиньки, пишет ЛЕТА.

Автор инициативы Кристиан Эрнест Каулиньш указывает, что для жителей Пиньки, Себруциемса, Скардциемса, Викули и прилегающих территорий Марупского края доступность общественного транспорта является недостаточной. Ближайшая регулярная остановка для части жителей — «Meistaru iela» в Пиньки, которая находится примерно в 30–50 минутах ходьбы. Это существенно ограничивает мобильность пожилых людей, молодежи и семей, подчеркивает Каулиньш.

Он также утверждает, что существующие маршруты №4 и №32 курсируют сравнительно редко, при этом время их отправления часто совпадает, из-за чего после пропуска одного рейса следующий доступен лишь через длительное время.

В то же время на отдельных участках маршрута 43-го автобуса Абренес иела — Скулте пассажиропоток якобы сравнительно невелик.

«Этой инициативой мы хотим изменить существующую ситуацию, оптимизировав маршрут №43 и обеспечив доступность общественного транспорта для упомянутых населенных пунктов без создания нового маршрута», — отмечают авторы инициативы.

Инициаторы сбора подписей указывают, что эти изменения существенно улучшили бы доступность общественного транспорта в Себруциемсе, Скардциемсе и Викули, сократили бы необходимость длительной пешей ходьбы до остановки. Также изменения повысили бы мобильность пожилых людей, школьников и работающих, способствовали бы равному доступу к общественному транспорту на территории края.

Местные жители считают, что продление маршрута позволило бы эффективнее использовать существующий маршрут №43 без дополнительных затрат на создание нового маршрута, а также сократило бы использование частных автомобилей и способствовало бы устойчивой мобильности.

«Это практичное и общественно значимое решение, которое улучшает качество жизни без существенной финансовой нагрузки для самоуправления или государства», — говорится в инициативе, авторы которой предлагают также возможные остановки.

Инициатива предназначена для подачи в самоуправление Марупского края.

Читайте нас также:
#транспорт #инициатива #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
3
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео