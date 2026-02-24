Baltijas balss logotype
Традиция прерывается: в ботаническом саду в этом году не будет ярмарок саженцев 0 3579

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Традиция прерывается: в ботаническом саду в этом году не будет ярмарок саженцев
ФОТО: LETA

В этом году в Национальном ботаническом саду не состоятся ежегодные ярмарки саженцев, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации и дизайна Управления охраны природы (УОП) Илзе Рейника, пишет ЛЕТА.

Как пояснила Рейника, из-за совпадения различных обстоятельств в этом году ярмарки организованы не будут, и традиция временно прервется.

Она отметила, что уже начаты подготовительные работы, чтобы в следующем году ярмарки саженцев вновь собрали производителей и покупателей в Национальном ботаническом саду с улучшенным качеством мероприятия.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA неофициальным данным, в прошлом году доходы Национального ботанического сада от ярмарок саженцев составили 37 265 евро, а в 2024 году — 38 926 евро.

Как уже сообщало LETA, с 1 января этого года Латвийский Национальный ботанический сад был присоединен к УОП.

В новом положении о УОП интегрированы функции и задачи Латвийского Национального ботанического сада с сохранением существующих основных функций и задач обеих учреждений и их редакционным уточнением.

Определено, что УОП находится в подчинении министра умного управления и регионального развития.

#ботанический сад #события
Видео